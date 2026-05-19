Crystal Palace, 24 Mayıs Pazar günü Londra’daki Selhurst Park’ta Arsenal’i ağırlayacak; bu maç, Premier Lig şampiyonluğunu belirleyecek heyecan dolu bir son hafta karşılaşması olacağa benziyor.

Crystal Palace şu anda Premier League'de 14. sırada yer alıyor. Aynı zamanda, Arsenal 1. sırada bulunuyor ve şampiyonluk yarışı son düdüğe kadar sürerken, Gunners ligin zirvesinde küçük bir avantajını koruyor.

GOAL, Crystal Palace - Arsenal maçı için bilet satın almakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını da dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Premier League'de Crystal Palace - Arsenal maçı ne zaman oynanacak?

Crystal Palace - Arsenal Premier League maç biletleri nasıl alınır?

Premier Lig maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ek konaklama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur. Bu seçeneklere kulübün resmi bilet portalı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İngiliz futbol kulüpleri biletleri genellikle üç aşamada tahsis eder:

İlk olarak sezonluk bilet sahiplerine. Ardından, daha önce iç saha maçlarına gitmiş ve sadakat puanlarına göre sıralanmış olanlara. Son olarak, genel satış döneminde halka.

Son dakika biletleri arıyorsanız, taraftarlar genellikle StubHub gibi ikinci el satış platformlarından bilet satın almayı tercih ediyor.

Crystal Palace - Arsenal maçından ne beklemeli?

Bu, zorlu bir iç saha sezonunun son 90 dakikası ve konuk takım için riskler daha yüksek olamazdı.

Arsenal, 10 Mayıs'ta West Ham'ı 1-0 yenerek tamamladığı muhteşem bir serinin ardından, galibiyetin kendilerine 20 yılı aşkın süredir ilk Premier League şampiyonluğunu garanti edeceğini bilerek Güney Londra'ya geliyor.

Mikel Arteta'nın takımı inanılmaz bir dayanıklılık sergiledi, ancak son günkü Selhurst Park, İngiliz futbolundaki en zorlu ortamlardan biri.

Crystal Palace'ın kolayca yenileceği yönündeki tüm düşünceler, teknik direktör Oliver Glasner tarafından kesin bir şekilde ortadan kaldırıldı.

Eagles'ın birkaç gün sonra tarihi bir UEFA Konferans Ligi finali bekliyor olmasına rağmen, Glasner taraftarlara ve ligin bütünlüğüne saygı duyduğu için tam kadroyla sahaya çıkacağını kamuoyuna açıkladı.

Ayrıca, Ekim ayında oynanan ilk maçta 1-0 mağlup oldukları için lig liderini mağlup etmek için bolca motivasyonları var.

Crystal Palace - Arsenal Premier League maç biletleri ne kadar?

Premier Lig biletlerinin fiyatları büyük farklılıklar gösterir. Çoğu kulüp, yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma sunar, ancak bu fiyat aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Koltuk konumu ve tribün yeri fiyatı önemli ölçüde etkiler; en iyi manzaralı koltuklar genellikle daha yüksek bir fiyat gerektirir. Bazı kulüpler maçları sınıflandırır; örneğin, büyük takımlarla oynanan önemli karşılaşmalar daha yüksek bir kategoriye girebilir ve fiyatlar buna bağlı olarak artar.

Premier League, deplasman maçları için bilet fiyatını 30 sterlin ile sınırlamıştır. Dolayısıyla, daha ucuz bir seçenek arıyorsanız, takımınızın deplasman maçlarını araştırıp bu biletleri bulmaya çalışabilirsiniz.