Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda? Cenk Tosun forma giyecek mi?

Premier Lig'in 22. haftasında Cenk Tosun'un yeni takımı Crystal Palace, sahasında Arsenal'i ağırlıyor.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında ve karşı karşıya geliyor.

28 puanla 9. sırada yer alan Palace, 21 haftada yedişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı. Palace'ı 1 puan geriden takip eden Arsenal ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.

Crystal Palace - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

11 Ocak Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak olan mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Cenk Tosun, Arsenal karşısında forma giyecek mi?

'dan Crystal Palace'a kiralık olarak giden A Milli futbolcu Cenk Tosun, Arsenal ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.

Teknik direktör Roy Hodgson'ın, "Cenk Arsenal maçında başlamak için hazır durumda. Onu oynatırsam, göreve hazır olduğundan ötürü hiçbir şüphem yok. Antrenmanlara çıktı ve takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandı. Heyecanı en üst seviyede çünkü 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde kendisini kanıtlamak istiyor. 'nin en skorer oyuncusu ve bu yaz gerçekleştirilecek şampiyona öncesi kendisini hazırlamak istiyor" şeklinde bir açıklaması oldu.