Crystal Palace 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fikstür, fiyatlar ve kombine bilet bilgileri

Crystal Palace, ligde kalma mücadelesi veren bir takımdan düzenli olarak kupa kazanan bir ekibe dönüştü. 2025'te Manchester City'ye karşı kazanılan FA Cup zaferi, 164 yıllık büyük kupa hasretine son verdi ve Palace bunu Avrupa kupası kaldırarak takip etti; böylece kulüp tarihinin en dikkat çekici dönemlerinden birini perçinledi.

Şimdi Selhurst Park'ta yeni bir dönem başlıyor. Pierre Sage, ilk tam sezonu için takımın başına geçiyor ve Noel'den önce güney Londra'ya Manchester City, Liverpool ve Newcastle United'ı getirecek Premier League fikstürüyle birlikte Avrupa maçları da yeniden takvimde yer alıyor.

Peki bu sezon Crystal Palace biletlerini nasıl alabilirsiniz? GOAL, 2026/27 sezonunda Palace'ı canlı izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu size tam olarak gösteriyor.

Crystal Palace'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları hangileri?

Aşağıda Crystal Palace'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan Premier League maçlarını bulabilirsiniz:

Tarih Maç Stadyum Bilet 22 Ağu 2026 Cmt Everton - Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Biletler 29 Ağu 2026 Cmt Crystal Palace - Manchester City Selhurst Park, Londra Biletler 5 Eyl 2026 Cmt Fulham - Crystal Palace Craven Cottage, Londra Biletler 12 Eyl 2026 Cmt Crystal Palace - Ipswich Town Selhurst Park, Londra Biletler 19 Eyl 2026 Cmt Leeds United - Crystal Palace Elland Road, Leeds Biletler 10 Eki 2026 Cmt Crystal Palace - Nottingham Forest Selhurst Park, Londra Biletler 17 Eki 2026 Cmt Brighton & Hove Albion - Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Biletler 24 Eki 2026 Cmt Crystal Palace - Newcastle United Selhurst Park, Londra Biletler 31 Eki 2026 Cmt Tottenham Hotspur - Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, Londra Biletler 7 Kas 2026 Cmt Crystal Palace - Liverpool Selhurst Park, Londra Biletler 21 Kas 2026 Cmt Coventry City - Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Biletler 28 Kas 2026 Cmt Crystal Palace - Hull City Selhurst Park, Londra Biletler 2 Ara 2026 Çar Chelsea - Crystal Palace Stamford Bridge, Londra Biletler 5 Ara 2026 Cmt Aston Villa - Crystal Palace Villa Park, Birmingham Biletler

Palace bu sezon Avrupa kupalarında da yer alıyor ve bu maçlar Selhurst Park'taki zaten yoğun olan programa ekleniyor.

Crystal Palace 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Crystal Palace bileti satın almanın en erişilebilir yolu StubHub üzerinden geçiyor; burada üyelik ya da sadakat puanı gerekmeden iç saha ve deplasman maçları için doğrulanmış biletler bulunabiliyor.

Selhurst Park'taki biletler aşamalı olarak satışa çıkarılıyor; önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre sıralanan üyelere ve yalnızca bilet kalırsa genel satışa sunuluyor. Kapasitenin 25.000'in biraz üzerinde olması, kombinelerin neredeyse tamamen yenilenmesi ve Avrupa maçlarının talebi artırması nedeniyle çok az maç bu son aşamaya ulaşıyor. Üyeliği ya da yerleşik bir satın alma geçmişi olmayan biri için resmî kanal nadiren bilet sağlıyor.

StubHub bu engelleri tamamen ortadan kaldırıyor. Herhangi bir maç için ilanlara göz atabilir, stat genelindeki koltukları karşılaştırabilir ve birkaç dakika içinde satın alabilirsiniz. En büyük iç saha maçları olan Manchester City, Liverpool ve Newcastle United karşılaşmaları için erken almak, seçenekler daralmadan önce size en geniş koltuk seçeneğini sunar.

Crystal Palace biletleri ne kadar?

Selhurst Park'ta yetişkin Crystal Palace biletleri, standart Premier League maçları için yaklaşık £35'ten başlıyor; fiyatlar koltuk konumu, rakip ve tarihe göre yükseliyor.

Aynı koltuk maçtan maça farklı fiyatlandırılabiliyor ve talebin en yüksek olduğu maçlar, çoğu taraftar bakma fırsatı bulamadan resmî kanallarda tükeniyor. StubHub'da fiyatlar sabit bir kategoriden ziyade canlı talebi yansıtıyor; bu nedenle Ipswich ve Hull maçları sonbaharın en iyi fiyatlarını sunarken, Manchester City ve Liverpool premium tarafta yer alıyor.

Palace'ın son dönemdeki başarısı, talebi kulüp tarihinin herhangi bir döneminden daha yüksek bir noktaya taşıdı ve bu da ne kadar ödeyeceğiniz konusunda erken rezervasyonu en önemli unsur hâline getiriyor.

Selhurst Park'ın tarihi nedir?

Selhurst Park, Londra'nın Croydon ilçesinde bulunan bir futbol stadyumudur ve 1924'te açıldığından bu yana Crystal Palace'ın evidir; mevcut kapasitesi 25.000'in biraz üzerindedir.

Stadyum, 1948 Yaz Olimpiyatları sırasında oynanan maçların yanı sıra uluslararası futbol maçlarına da ev sahipliği yaptı ve 1985'ten 1991'e kadar Charlton Athletic, 1991'den 2003'e kadar da Wimbledon tarafından paylaşıldı. Stadyumun yenilenmesi ve genişletilmesine yönelik planlar Ağustos 2024'te Croydon Council tarafından yeniden onaylandı; ön çalışmalar sürüyor ve tamamlanma için 2027 yazı öneriliyor.

Selhurst Park televizyon izleyicilerine de tanıdık geliyor; Apple TV dizisi Ted Lasso'da AFC Richmond'ın kurgusal evi olan Nelson Road olarak kullanıldı. Sıkışık, dik tribünleri ve meşhur derecede gürültülü iç saha desteği, burayı Premier League'deki en göz korkutucu deplasmanlardan biri hâline getiriyor.