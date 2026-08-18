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Crystal Palace at Selhurst Park 2025Getty Images
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Çeviri:

Crystal Palace 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fikstür, fiyatlar ve kombine bilet bilgileri

SHOPPING
Tickets
Crystal Palace
Premier Lig

Crystal Palace'ı bu sezon canlı izlemeyi nasıl sağlayabileceğinize, biletleri tam olarak nereden alacağınıza da dahil olmak üzere göz atın

Crystal Palace, ligde kalma mücadelesi veren bir takımdan düzenli olarak kupa kazanan bir ekibe dönüştü. 2025'te Manchester City'ye karşı kazanılan FA Cup zaferi, 164 yıllık büyük kupa hasretine son verdi ve Palace bunu Avrupa kupası kaldırarak takip etti; böylece kulüp tarihinin en dikkat çekici dönemlerinden birini perçinledi.

Şimdi Selhurst Park'ta yeni bir dönem başlıyor. Pierre Sage, ilk tam sezonu için takımın başına geçiyor ve Noel'den önce güney Londra'ya Manchester City, Liverpool ve Newcastle United'ı getirecek Premier League fikstürüyle birlikte Avrupa maçları da yeniden takvimde yer alıyor.

Peki bu sezon Crystal Palace biletlerini nasıl alabilirsiniz? GOAL, 2026/27 sezonunda Palace'ı canlı izlemek için hangi seçeneklere sahip olduğunuzu size tam olarak gösteriyor.

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Crystal Palace'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları hangileri?

Aşağıda Crystal Palace'ın 2026/27 sezonundaki yaklaşan Premier League maçlarını bulabilirsiniz:

Premier Lig
Everton crest
Everton
EVE
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
TarihMaçStadyumBilet
22 Ağu 2026 CmtEverton - Crystal PalaceHill Dickinson Stadium, LiverpoolBiletler
29 Ağu 2026 CmtCrystal Palace - Manchester CitySelhurst Park, LondraBiletler
5 Eyl 2026 CmtFulham - Crystal PalaceCraven Cottage, LondraBiletler
12 Eyl 2026 CmtCrystal Palace - Ipswich TownSelhurst Park, LondraBiletler
19 Eyl 2026 CmtLeeds United - Crystal PalaceElland Road, LeedsBiletler
10 Eki 2026 CmtCrystal Palace - Nottingham ForestSelhurst Park, LondraBiletler
17 Eki 2026 CmtBrighton & Hove Albion - Crystal PalaceAmex Stadium, BrightonBiletler
24 Eki 2026 CmtCrystal Palace - Newcastle UnitedSelhurst Park, LondraBiletler
31 Eki 2026 CmtTottenham Hotspur - Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium, LondraBiletler
7 Kas 2026 CmtCrystal Palace - LiverpoolSelhurst Park, LondraBiletler
21 Kas 2026 CmtCoventry City - Crystal PalaceCoventry Building Society Arena, CoventryBiletler
28 Kas 2026 CmtCrystal Palace - Hull CitySelhurst Park, LondraBiletler
2 Ara 2026 ÇarChelsea - Crystal PalaceStamford Bridge, LondraBiletler
5 Ara 2026 CmtAston Villa - Crystal PalaceVilla Park, BirminghamBiletler

Palace bu sezon Avrupa kupalarında da yer alıyor ve bu maçlar Selhurst Park'taki zaten yoğun olan programa ekleniyor.

Crystal Palace 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Crystal Palace bileti satın almanın en erişilebilir yolu StubHub üzerinden geçiyor; burada üyelik ya da sadakat puanı gerekmeden iç saha ve deplasman maçları için doğrulanmış biletler bulunabiliyor.

Selhurst Park'taki biletler aşamalı olarak satışa çıkarılıyor; önce kombine sahiplerine, ardından sadakat puanına göre sıralanan üyelere ve yalnızca bilet kalırsa genel satışa sunuluyor. Kapasitenin 25.000'in biraz üzerinde olması, kombinelerin neredeyse tamamen yenilenmesi ve Avrupa maçlarının talebi artırması nedeniyle çok az maç bu son aşamaya ulaşıyor. Üyeliği ya da yerleşik bir satın alma geçmişi olmayan biri için resmî kanal nadiren bilet sağlıyor.

StubHub bu engelleri tamamen ortadan kaldırıyor. Herhangi bir maç için ilanlara göz atabilir, stat genelindeki koltukları karşılaştırabilir ve birkaç dakika içinde satın alabilirsiniz. En büyük iç saha maçları olan Manchester City, Liverpool ve Newcastle United karşılaşmaları için erken almak, seçenekler daralmadan önce size en geniş koltuk seçeneğini sunar.

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Crystal Palace biletleri ne kadar?

Selhurst Park'ta yetişkin Crystal Palace biletleri, standart Premier League maçları için yaklaşık £35'ten başlıyor; fiyatlar koltuk konumu, rakip ve tarihe göre yükseliyor.

Aynı koltuk maçtan maça farklı fiyatlandırılabiliyor ve talebin en yüksek olduğu maçlar, çoğu taraftar bakma fırsatı bulamadan resmî kanallarda tükeniyor. StubHub'da fiyatlar sabit bir kategoriden ziyade canlı talebi yansıtıyor; bu nedenle Ipswich ve Hull maçları sonbaharın en iyi fiyatlarını sunarken, Manchester City ve Liverpool premium tarafta yer alıyor.

Palace'ın son dönemdeki başarısı, talebi kulüp tarihinin herhangi bir döneminden daha yüksek bir noktaya taşıdı ve bu da ne kadar ödeyeceğiniz konusunda erken rezervasyonu en önemli unsur hâline getiriyor.

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Selhurst Park'ın tarihi nedir?

Selhurst Park, Londra'nın Croydon ilçesinde bulunan bir futbol stadyumudur ve 1924'te açıldığından bu yana Crystal Palace'ın evidir; mevcut kapasitesi 25.000'in biraz üzerindedir.

Stadyum, 1948 Yaz Olimpiyatları sırasında oynanan maçların yanı sıra uluslararası futbol maçlarına da ev sahipliği yaptı ve 1985'ten 1991'e kadar Charlton Athletic, 1991'den 2003'e kadar da Wimbledon tarafından paylaşıldı. Stadyumun yenilenmesi ve genişletilmesine yönelik planlar Ağustos 2024'te Croydon Council tarafından yeniden onaylandı; ön çalışmalar sürüyor ve tamamlanma için 2027 yazı öneriliyor.

Selhurst Park televizyon izleyicilerine de tanıdık geliyor; Apple TV dizisi Ted Lasso'da AFC Richmond'ın kurgusal evi olan Nelson Road olarak kullanıldı. Sıkışık, dik tribünleri ve meşhur derecede gürültülü iç saha desteği, burayı Premier League'deki en göz korkutucu deplasmanlardan biri hâline getiriyor.

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