Crysencio Summerville, West Ham United ile küme düşmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılabilir

Crysencio Summerville, geçtiğimiz hafta sonu West Ham United ile Premier Lig'den küme düşerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yine de en üst seviyede oynamaya devam edebilir: Hollandalı kanat forveti, AS Roma'nın ilgisini çekiyor.

Bu haber La Gazzetta dello Sport tarafından duyuruldu. Önde gelen İtalyan gazetesi, Roma'nın Donyell Malen'i daha da yüksek bir seviyeye taşıyabilecek forvetler aradığını biliyor.

Summerville ve Mason Greenwood (Olympique Marseille) bu adaylar arasında en önemli isimler. Summerville'in West Ham ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor, ancak küme düşme nedeniyle muhtemelen makul bir bedele transfer edilebilir.

Roma bu durumdan yararlanmak istiyor. Kulüp, bu hafta Malen'in sözleşmesindeki 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu resmi olarak açıkladı ve hemen harekete geçmek istiyor.

La Gazzetta, "Gasperini, Malen'i yetenekli takım arkadaşlarıyla bir araya getirmek istiyor: Greenwood ve Summerville ön planda" diye yazıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Roma, Serie A'nın son haftasında Şampiyonlar Ligi biletini garantiledi. Takım, Como gibi, devler Juventus ve AC Milan'ın önünde kaldı. Malen, Hellas Verona'ya karşı alınan kritik 0-2 galibiyette açılış golünü attı.