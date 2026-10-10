Crysencio Summerville cumartesi Al-Hilal formasıyla öne çıktı. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, Ittihad Club karşısındaki zirve maçında 3-1’i yaptı ve kulübünü bu sayede Suudi Pro Ligi’nde liderliğe taşıdı. Steven Bergwijn ise penaltıdan maçın son golünü kaydetti.

Al-Hilal - Ittihad Club maçı liderlik mücadelesiydi. İki kulüp için de galibiyet, zirveyi ele geçirmek adına yeterliydi. Al-Hilal’de Summerville ilk 11’de başlarken, Ittihad’da Bergwijn maça ilk düdükle birlikte başladı ve Georginio Wijnaldum da bu takımda yaklaşık bir saat sonra oyuna girdi.

Al-Hilal, kendi taraftarı önünde maça mükemmel başladı ve Gabriel Martinelli ile erken öne geçti. Eski Arsenal santrforu, Ollie Watkins’in yerden ortasında topu ağlara gönderdi: 1-0.

Ittihad mücadeleye etkileyici şekilde ortak oldu ve yarım saati biraz geçtikten sonra Youssef En-Nesyri ile eşitliği de buldu. Faslı santrfor, Marwan Al-Sahafi’nin ara pasıyla buluştu ve kısa köşeye gönderdiği sert ve yüksek vuruşla vatandaşı Yassine Bounou’ya hiç şans tanımadı: 1-1.

Eski Roda JC oyuncusu Danilo Pereira’nın hatası, kısa süre sonra Al-Hilal’i yeniden öne geçirdi. Portekizli oyuncu, kendi ceza sahasında topu o kadar kötü kontrol etti ki Watkins’e kolayca ağları bulma fırsatı verdi.

Watkins, devre arasının ardından Summerville’e verdiği pasla bir gole daha doğrudan katkı yaptı. İngiliz yıldız, topu Summerville’e aktardı; Summerville de soldan içeri kat etti ve birkaç çalımdan sonra uzak köşeye harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

Ittihad, bitime kısa süre kala Bergwijn’ın gole çevirdiği penaltıyla maça yeniden ortak oldu ancak beş dakikalık uzatma süresine rağmen konuk ekip sonuca gidemedi. Bu hafta sonu daha önce Tijjani Reijnders ve Cristiano Ronaldo da kendilerinden söz ettirmişti.



