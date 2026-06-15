Crysencio Summerville sözünü tuttu ve Hollanda - Japonya maçında Ruud van Nistelrooij'a doğru koştu

Hollanda Milli Takımı oyuncusu Crysencio Summerville, Japonya'ya attığı golle (2-2) Dünya Kupası'na güzel bir başlangıç yaptı. Sağ kanat oyuncusu, attığı güzel golün ardından yardımcı antrenör Ruud van Nistelrooij'a doğru koştu ve NOS'a bunu neden yaptığını açıkladı.

"Burada biraz karışık duygular içindeyim," diyen Summerville, Hollanda Milli Takımı'ndaki ilk golüne ve Japonya'nın son dakikada attığı beraberlik golüne atıfta bulundu. Bu hayal kırıklığına rağmen, maçın ardından golünün tadını çıkarabildi. "Topu Ryan'dan (Gravenberch, ed.) aldım, o harika bir oyuncu."

"Beni gördü ve ben de antrenmanlarda yaptıklarımızı düşündüm, bu yüzden Ruud van Nistelrooij'a koştum. Son vuruşlarım üzerinde çok yakından çalışıyoruz."

"Bana tavsiyelerde bulundu ve ben de ona gol atarsam teşekkür etmek için yanına geleceğime söz vermiştim. O, benden çok şey öğrenebileceğim bir üst düzey forvet."

Summerville, şimdilik Oranje'de sağ kanat pozisyonunda oynuyor gibi görünüyor, ancak geçen sezon bu pozisyonda pek fazla oynamamıştı. Summerville, kulübü West Ham United'da sol kanatta oynuyor.

"Gördüğünüz gibi, hangi kanatta oynadığımın benim için pek önemi yok," diye gülüyor. "Ama bana bazı konularda tavsiyelerde bulundu. Teknik direktörle bu kadar yakın çalışabildiğim için mutluyum."

"Dünya Kupası'ndaki ilk maçında gol atmaktan daha güzel bir şey yok, ama dediğim gibi karışık duygular içindeyim. Üç puanı almayı tercih ederdim, bu üzücü."

Yine de endişelenecek bir durum yok. "Başımızı eğmemeliyiz. İsveç maçına giderken olumlu yanları da yanımızda götürmeliyiz," diyor Summerville.