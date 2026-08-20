Crysencio Summerville, Al-Hilal adına bir penaltıdan yararlanamadı. Hollandalı oyuncu, Danny Makkelie’nin Al Fayha karşısında verdiği penaltıyı kullandı ancak dikkat çekici bir şekilde kaçırdı.

Suudi Pro Ligi’nde teknik direktör Simone Inzaghi’nin takımı Al Fayha ile karşılaştı ve rakibini 0-3 mağlup etti.

Açılış golünü Sergej Milinkovic-Savic attı. Summerville’in şutu kaleci Orlando Mosquera’dan döndü, dönen topu Sırp orta saha ağlara gönderdi. Devre arasından sonra Sultan Mendash skoru 0-2’ye getirdi.

Aynı skor varken Makkelie, bitime on dakika kala Al-Hilal lehine bir penaltı verdi. Theo Hernández, Makhir Al Rashidi’nin müdahalesiyle yerde kalınca Suudi Pro Ligi’ndeki on dördüncü maçını yöneten Hollandalı hakem beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Summerville, Suudi kulüpteki ilk golünü atma şansı yakaladı ancak bunu değerlendiremedi. Hücum oyuncusu topun tam arkasında durdu, koşusu sırasında sola adım attı, kısa kısa adımlar attı, yavaşladı ve ardından topu Antonín Panenka usulüyle üst direğin üstüne aşırttı.

Bu durum, başta Milinkovic-Savic olmak üzere büyük bir memnuniyetsizlik yarattı. Sırp oyuncu, beden dili ve sözleriyle bunun böyle olmaması gerektiğini anında belli etti. Bu penaltı kaçtı, 24 yaşındaki sağ ayağını kullanan oyuncunun Fas’a karşı da bir penaltı kaçırdığı Dünya Kupası’nı hatırlattı. O maçta Bounou, 11 metrede doğru köşeye giderek vuruşu kurtarmıştı.

Kaçan penaltı Al-Hilal’e çok pahalıya patlamadı, çünkü bitime kısa süre kala Nasser Al-Dawsari 0-3’ü attı. İki hafta sonunda Inzaghi’nin takımı altı puanla ve kusursuz bir performansla liderlik koltuğunda oturuyor: iki maçta altı puan.











