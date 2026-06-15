Crysencio Summerville, Hollanda - Japonya maçındaki oyuncu değişikliği konusunda oldukça net bir görüş bildirdi

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın oyuncu değişiklikleri, Hollanda ile Japonya arasında oynanan Dünya Kupası maçı (2-2) sonrasında belki de en çok tartışılan konu oldu. Birçok kişi eleştiriler yöneltirken, Crysencio Summerville bu seçimi anlayabiliyor.

Maçtan bir gün sonra düzenlenen dijital basın toplantısında bunu dile getirdi. “Benim oyundan çıkmam elbette önlem amaçlıydı, çünkü sarı kart da görmüştüm. Teknik direktörün birkaç değişiklik yapmak istediğini anlıyorum ve buna saygı duyuyorum.”

Yine de Oranje'nin maçın son dakikalarında galibiyeti koparamamasından dolayı hayal kırıklığına uğramış. “Momentum bizdeydi ve bence ikinci yarıda da enerjimiz vardı. Benim hissettiğim kadarıyla ilk yarıdan çok daha fazla.”

“Ama bence yedek kulübesinden gelen oyuncular da etki yaratmak için ‘süper hazır’dı,” diyerek takım arkadaşlarını suçlamıyor. “Bence standart bir pozisyonda biraz şanssızdık. Cumartesi günü yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

Summerville, üçüncü milli maçında - ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçında - Hollanda milli takımının kahramanı olabilirdi. İkinci yarının ortasında skoru 2-1'e getirdi, ancak son dakikalarda yediği gol nedeniyle Oranje bir puanla yetinmek zorunda kaldı.

“Hala aynı düşünüyorum: üç puanı almayı tercih ederdim, ama kafamızı bu maça takmamalıyız. Bence İsveç maçına giderken bu maçtan pozitif bir şeyler çıkarmalıyız,” diye bitiriyor.