Crysencio Summerville, 80 milyon karşılığında Suudi Pro Ligi'ne transfer oluyor

The Athletic’ten David Ornstein’ın Salı günü bildirdiğine göre, Al-Hilal, Crysencio Summerville’in transferi konusunda West Ham United ile anlaşmaya vardı. Hollanda milli takım oyuncusunun Suudi Pro Ligi’ne geçişi için 80 milyon euro’luk bir bedel söz konusu.

Çok yıllık sözleşmenin son ayrıntıları üzerinde çalışmalar devam ediyor. West Ham ile birlikte Premier League'den küme düşen Summerville için artık sadece sağlık kontrolü bir engel teşkil edebilir.

AS Roma, Summerville’i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmiş ve West Ham’a çeşitli teklifler sunmuştu. Ancak Hollandalı oyuncu konusunda son sözü söyleyen Al-Hilal oldu.

West Ham ile üç sezonluk sözleşmesi bulunan Summerville’in adını Manchester United ve Aston Villa ile de anılmıştı. Kanat oyuncusu daha önce bir süre Leeds United forması giymişti.

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, Al-Hilal’in cazip bir teklif sunduğunu ve bunun Summerville’i tereddüt ettirdiğini bildirdi. Görünüşe göre oyuncu, AS Roma yerine Suudi Pro Ligi’ni tercih ediyor.

Suudi kulübünün ilgisi aslında tamamen beklenmedik bir gelişme değil. Geçen hafta gazeteci Sascha Tavolieri, Al-Hilal’in Hollanda milli takım oyuncusunun menajer ekibiyle temasa geçtiğini bildirmişti.

Summerville, Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımı adına iki gol attı ve iki asist yaptı. Ancak, son 16 turunda Fas ile oynanan penaltı atışlarında bir penaltıyı kaçırdı ve bu da Hollanda’nın turnuvadan elenmesine neden oldu.