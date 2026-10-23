Cruyff'un transferi Camara, nefis bir frikik golüyle Jong Ajax'ı kurtardı; Veerman ve Van der Hurk gerçek birer hat-trick yaptı

FC Emmen, Keuken Kampioen Divisie'de önemli bir galibiyet aldı. Arnhem'de Vitesse'yi yenen ekip, Almere City'nin Roda JC'ye 3-2 kaybetmesinin de etkisiyle ikinci sıraya yükseldi. NAC karşısında kazanamayan Heracles ise liderliğini korudu. Henk Veerman'ın hat-trick'iyle galibiyete ulaşan FC Volendam, yedinci sıraya çıktı.

NAC Breda - Heracles Almelo 1-1

Charles Andreas Brym, maçın erken dakikalarında açılış golünü attı. Brym böylece üst üste altıncı maçında da fileleri buldu. Ancak üstünlük uzun sürmedi. Ceza sahasında Jean-Paul N’Djoli'ye temasla yapılan müdahalenin ardından penaltı kararı verildi ve Tristan van Gilst beyaz noktadan hata yapmadı. Breda'da ikinci yarının en heyecan verici anı, oyuncular arasında yaşanan itiş kakış oldu.

Almere City - Roda JC Kerkrade 2-3

Ev sahibi ekip henüz dördüncü dakikada öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Hamza el Dahri, rahat bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. Ardından oyunda daha iyi olan taraf Roda olsa da Almere, Jamie Jacobs ile farkı ikiye çıkardı. Jacobs, bir kornerde yaşanan karambolün ardından topu yakın mesafeden ağlara gönderdi.

Çok geçmeden Anthony van den Hurk sahneye çıktı ve golleriyle skoru önce 2-1'e, ardından 2-2'ye ve son olarak 2-3'e getirdi. Roda JC'nin forveti Almere'de hat-trick yaparak maç topunu eve götürme hakkı kazandı.

FC Volendam - Jong FC Utrecht 6-2

Volendam'daki maçta konuk Utrecht, 15 dakika sonra öne geçti. Jesse Owen yakın mesafeden ağları buldu. Ancak Utrecht üstünlüğünün tadını uzun süre çıkaramadı. ESPN stüdyosunda Hans Kraay junior'ın ifadesiyle "Hurricane Henk" sahneye çıktı. Veerman, devre arasından önce üç gol birden attı: 3-1.

Utrecht ikinci yarının başlarında farkı bire indirdi ancak Frederik Ihler kısa süre sonra skoru 4-2 yaptı. Aynı Ihler ardından bir gol daha atarak durumu 5-2'ye getirdi. Bitime on dakika kala Younes Jaber el Maftahi de harika bir vuruşla fileleri buldu ve maçın skorunu 6-2 olarak belirledi.

De Graafschap - RKC Waalwijk 1-1

De Graafschap, Björn van Zijl'in uzak mesafeden attığı harika golle RKC karşısında öne geçti. Forvet oyuncusu, bu golden kısa süre önce direğe takılmıştı. Maçın son bölümünde Ryan Fage, RKC'ye beraberliği getirdi.

TOP Oss - Jong Ajax 3-3

Ajax birçok net fırsatı kaçırdıktan sonra 27. dakikada öne geçti. Salazar, Pharrell Nash'in ortasını harika bir vuruşla gole çevirdi: 0-1. Kısa süre sonra Ajax'ın gençleri farkı ikiye çıkardı. Javier Monserrate, güzel bir hareketin ardından topu Emre Ünüvar'a çıkardı; Ünüvar da kolayca ağlara gönderdi.

Kaleci Joeri Heerkens'in büyük hatasıyla TOP Oss, beklenmedik şekilde farkı bire indirdi: 1-2. Çok geçmeden Maxim Mariani bir kornerde kafayla skoru 2-2 yaptı. Jong Ajax sonunda mağlup duruma bile düştü. Ajax'ı bu kez de bir korner yıktı; golü yine Visser attı: 3-2.



Ancak Jong Ajax maçı kaybetmedi. Geçen yaz satın alma opsiyonuyla Udinese'den kiralanan Abdoulaye Camara, uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu ayağının içiyle kalenin köşesine gönderdi.

Vitesse - FC Emmen 0-2

İlk yarıda iki takım da açılış golüne çok yaklaştı. Naoufal Bannis, kanattan gelen yerden ortaya kıl payı yetişemedi; diğer tarafta ise Jack Cooper Love, kaleci Connor van den Berg'i geçemedi. İkinci yarıda Cooper Love, bir ortayı gole çevirmeyi başardı. Ardından Vitesse çok sayıda fırsat yakalasa da Sam Karssies'i geçemedi. Son dakikalarda Michael Breij penaltıdan skoru 0-2 yaptı.

FC Den Bosch - MVV Maastricht 2-2

Kevin Monzialo'nun hazırladığı pozisyonda Sebastian Karlsson Grach, henüz dokuzuncu dakikada FC Den Bosch adına skoru açtı: 1-0. MVV, devre arasından sonra Robert Klaassen ile eşitliği sağladı. Klaassen, 54. dakikada kullandığı korneri güzel bir vuruşla doğrudan ağlara gönderdi. Yedi dakika sonra Ilias Boumassaoudi, Devon de Corte'nin pasıyla Den Bosch'u yeniden öne geçirdi. Ancak Finn Dicke, 79. dakikada kafayla skoru 2-2 yaptı.

Ardından kalesinden açılan FC Den Bosch kalecisi Pepijn van de Merbel, Thijme Verheijen'e yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gördü. MVV son dakikalarda galibiyeti alacak gibi görünse de Verheijen'in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FC Eindhoven - Jong PSV 1-2

Jong PSV, ev sahibi ekibin üstün oynamasına rağmen cuma akşamı oynanan mini-Lichtstad derbisini kazandı. Samuel Dumbili, 11. dakikada Kluit'in ortasına dokunarak skoru açtı. Ardından beraberlik golünü arayan FC Eindhoven, 31. dakikada karşılığını aldı: Rayan Buifrahi yakın köşeye yaptığı vuruşla ağları buldu.

Ev sahibi ekip daha sonra birçok fırsat yakaladı ancak Buifrahi ve Siegert Baartmans'ın vuruşları üst direkten döndü. Jong PSV, oyunun gidişatının aksine 76. dakikada yeniden öne geçti. Austyn Jones, Junior Poortvliet'in Mulders'a yaptığı faulün ardından kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

Jong AZ - Helmond Sport 5-4

Helmond Sport, üç kez geriden gelip eşitliği sağlamasına rağmen cuma akşamı Jong AZ karşısındaki çılgın maçı 5-4 kaybetti. Teknik direktör Frédéric Frans'ın gençlerden oluşan takımı, Bogdan Budko ve Jasper Hartog'un golleriyle erken bölümde 2-0 geriye düştü. Tarik Essakkati, Helmond adına farkı bire indirdi. Ardından Dean Huiberts, yine Essakkati'nin pasında kafayla skoru 2-2 yaptı.

Hartog, ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra uzak mesafeden attığı golle Jong AZ'yi yeniden öne geçirdi. Yaklaşık bir saatlik oyun geride kalırken Michel Ludwig, Essakkati'nin hazırladığı bir başka pozisyonda eşitliği sağladı. Frej Elkjaer, 78. dakikada serbest vuruştan attığı golle ev sahibi ekibi dördüncü kez öne geçirdi. Helmond Sport bir kez daha pes etmedi ve oyuna sonradan giren Kiton Ekoli ile bitime bir dakika kala skoru 4-4 yaptı. Ancak son dakikada Jeremiah Esajas, bir kornerde kafayla Jong AZ'nin 5-4'lük galibiyet golünü attı.