Avrupa futbolunun haritasını yeniden çizecek şaşırtıcı bir adımla, Hollanda Futbol Federasyonu, İspanyol Xavi Hernandez'i Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

46 yaşındaki Barcelona efsanesi, Hollanda Futbol Federasyonu ile 2030 Dünya Kupası finallerine kadar uzanan resmi bir anlaşmaya varmasının ardından, Ronald Koeman'ın yerine bu görevi üstlenecek.

Xavi, imzanın ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak büyük bir onur."

Sözlerine şöyle devam etti: "Barcelona akademisinin mezunlarından biri olarak ve Johan Cruyff ile Rinus Michels gibi kişiliklerden derinden etkilenmiş biri olarak, Hollanda futboluna karşı özel bir bağ hissediyorum."

Eski İspanyol yıldız ve Barcelona'nın eski teknik direktörü şöyle ekledi: "Bir bakıma Hollanda futbolunun bir evladı olduğumu söyleyebilirim."

Xavi'nin ataması, Hollanda Milli Takımı tarihinde yeni bir sayfa açıyor; Hollanda Federasyonu, Toplam Futbol ekolüne yakın futbol felsefesine bel bağlayarak Hollanda'yı yeniden kupa zaferlerine taşımayı hedefliyor.