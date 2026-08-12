18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-WC-2026-DRAWAFP

Çeviri:

Cruyff'un öğrencisi köklerine dönüyor: Xavi uzun süreli sözleşmeyle Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü

Transfers
X. Hernandez
Hollanda
Dünya Kupası
İspanya
Hollanda

<b>Hollanda, Barcelona'nın eski kaptanını kapıyor</b>

Avrupa futbolunun haritasını yeniden çizecek şaşırtıcı bir adımla, Hollanda Futbol Federasyonu, İspanyol Xavi Hernandez'i Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

46 yaşındaki Barcelona efsanesi, Hollanda Futbol Federasyonu ile 2030 Dünya Kupası finallerine kadar uzanan resmi bir anlaşmaya varmasının ardından, Ronald Koeman'ın yerine bu görevi üstlenecek.

Xavi, imzanın ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak büyük bir onur." 

Sözlerine şöyle devam etti: "Barcelona akademisinin mezunlarından biri olarak ve Johan Cruyff ile Rinus Michels gibi kişiliklerden derinden etkilenmiş biri olarak, Hollanda futboluna karşı özel bir bağ hissediyorum."

Eski İspanyol yıldız ve Barcelona'nın eski teknik direktörü şöyle ekledi: "Bir bakıma Hollanda futbolunun bir evladı olduğumu söyleyebilirim."

Xavi'nin ataması, Hollanda Milli Takımı tarihinde yeni bir sayfa açıyor; Hollanda Federasyonu, Toplam Futbol ekolüne yakın futbol felsefesine bel bağlayarak Hollanda'yı yeniden kupa zaferlerine taşımayı hedefliyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin