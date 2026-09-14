Barcelona'nın daha önce hiç tanık olmadığı rekor bir sürede Hansi Flick, büyükler arasında kendine bir yer ayırdı. Alman teknik direktör, bu sezonun başından bu yana İspanya La Liga'da liderliği elinde bulundurmakla yetinmedi; bu liderliği tarihi bir rakama dönüştürerek, ligde lider olarak geçirilen hafta sayısı bakımından Katalan kulübünün tarihindeki "en iyi 5 teknik direktör" listesine kendisini yazdırdı.

Ünlü istatistikçi Pedro Martín'in açıkladığı ve "Mundo Deportivo"nun aktardığı resmi verilere göre Flick, takımın başında bulunduğu yalnızca 81 haftanın 61'inde Barcelona'yı lig sıralamasının zirvesine taşıdı. Bu, La Liga'da lider olarak oynadığı toplam maçlarının yüzde 75'ini temsil eden çarpıcı bir rakam.

Flick bu rakamla, 3 tam sezon boyunca 60 haftada lider olan İngiliz teknik direktör efsanesi Terry Venables'ı geçerek tarihi sıralamada beşinci sıraya yerleşti.

Flick'in başarısında dikkat çekici olan yalnızca rakam değil, bunu elde ettiği olağanüstü hız. Kendisini geçen dört teknik direktör uzun sezonlara ihtiyaç duyarken, o bu başarıyı yalnızca iki sezon ve üçüncü sezonunun başında elde etti.

Sıralamanın zirvesinde 4 sezonda 87 haftayla Pep Guardiola yer alıyor; onu 5 sezonda 85 haftayla Frank Rijkaard, ardından 3 sezonda 80 haftayla Ernesto Valverde ve 6 sezonda 63 haftayla Rinus Michels izliyor. Flick'in kırmasına yalnızca iki hafta kaldığı rakam ise bu son sayı.

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Bu başarının büyüklüğü, uzun yıllar Barcelona'yı çalıştıran diğer efsanelerle karşılaştırıldığında ortaya çıkıyor. Flick'in hemen ardından, yalnızca 59 haftada lider olabilmek için 8 tam sezona ihtiyaç duyan Johan Cruyff, 4 sezonda 58 haftada lider olan Louis van Gaal ve 3 sezonda 55 haftada lider olan Luis Enrique geliyor. Bu da Alman teknik direktörün yaptığı şeyin, daha önce benzeri görülmemiş bir tempoyla La Liga liderliğinde mutlak bir hakimiyet olduğunu doğruluyor.