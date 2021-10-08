"Cruyff Barcelona için neyse, Klopp Liverpool için odur"

Jürgen Klopp, Liverpool tarihindeki yeri itibarıyla Barcelona efsanesi Johan Cruyff'a benzetildi.

Liverpool’un başında altıncı yılını deviren Jürgen Klopp, Ada’da kazandığı başarılar sayesinde futbol tarihinin efsaneleriyle kıyaslanıyor.

Alman çalıştırıcının Anfield’daki bir numaralı kurmayı Pep Lijnders, tıpkı Cruyff’un Barcelona’da yaptığı gibi Klopp’un da arkasında yıllar boyu unutulmayacak bir miras bırakacağına inanıyor.

Klopp’un ekibine Ekim 2015’te katılan Ljinders, kısa süreli NEC Nijmegen macerasının ardından Liverpool’a dönerek asistanlık görevini devralmıştı.

Ne söyledi?

Mirror’a konuşan Hollandalı antrenör, Klopp’un Liverpool’da büyük bir değişim yarattığını ve kulübe yeniden kimlik kazandırdığını belirtiyor.

“Barcelona için Johan neyse, Liverpool için Jürgen o. Yıllara meydan okuyacak bir miras yaratıyor.”

“Fakat oyuncular ve biz teknik direktörler futbolda geleceğe fazla aldırış etmeyiz. Bizim için önemli olan sıradaki maç, sıradaki antrenman, sıradaki finaldir. Hep bugünü düşünürüz.”

“Başarıya aç, kendine güvenen ve ne istediğini bilen bir takıma sahibiz. Jürgen takıma liderlik ediyor ve onların hatalarını düzeltiyor. Liverpol taraftarı olmak için harika bir zaman.”

“Liverpool’da takım, taraftarlar ve kulüp yapısı için neler yaptığını herkes gördü. Elde edilen başarılar istikrarın ve devamlılığın bir ürünüydü. Liverpool’a yeniden kimlik kazandırdı.”

Beklentilerin ötesine geçti

Merseyside ekibine Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası zaferlerini kazandıran Klopp, belki de en büyük başarısına Liverpool’un Premier Lig’deki 30 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek imza attı.

Ljijnders, Klopp’un beklentileri fazlasıyla geride bıraktığına inanıyor.

“Premier Lig şampiyonluğu için 30 yıldır bekleyen, FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonası’nı hiç kazanmamış bir kulüp ile ligde 97 puan toplayıp, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıysanız beklentileri net bir şekilde aşmışsınız demektir.”

Daha fazlası için:

2021 Ballon d'Or ödülü için adaylar açıklandı: Eski Fenerbahçeli isim de listede

Aguero, Messi ile birlikte oynamak için Avrupa devini reddetti

Raheem Sterling, Barcelona'ya 'evet' dedi