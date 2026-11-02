Ajax, Tolu Arokodare'yi gelecek yıl Wolverhampton Wanderers'dan bonservisiyle transfer edebilir. Teknik direktör Jordi Cruyff bunu, pazartesi akşamı konuk olduğu Rondo programında, Ziggo Sport yayınında vurguladı.

Cruyff'a göre Ajax, Tolu için 20 milyon avro olduğu belirtilen satın alma opsiyonuna ilişkin tüm düzenlemeleri yaptı. Amsterdam kulübünün 2027'de yalnızca opsiyonu kullanması gerekiyor. Sportif direktör Cruyff, esprili bir dille, "Her şey ayarlandı. Maaşı da. Ama geçenlerde basın toplantısında maaşına zam istedi" dedi.

Cruyff, Tolu'nun Ajax'taki ilk aylarından memnun. "Onu transfer ettiğimizde küme düşme mücadelesi veren bir takımdan geldiğinin ve benzeri şeylerin çok konuşulduğunu hatırlıyorum."

Cruyff, Nijeryalı çok uzun boylu santrforun özelliklerini değerlendirirken, "Ama Tolu iyi bir başlangıç yaptı. İyi bir zihniyete sahip ve takım oyuncusu. Bu önemli. Forvetlerin iniş çıkışları olsa da böyle devam etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Tolu, cumartesi günü AZ karşısında henüz dokuzuncu dakikada kafa vuruşuyla gol attı. Bu gol üç puan için yeterli oldu. Böylece Ajax, Fortuna Sittard karşısında puan kaybeden (1-1) lider Feyenoord ile arasındaki farkı bir puana indirdi.

Míchel Sánchez, kiralık oyuncu Tolu'yu çoğunlukla 20 milyon avro ödenen rakibi Marcos Leonardo'ya tercih ediyor. Brezilyalı hücum oyuncusu, AZ karşısında bir saatlik oyun süresinin ardından oyuna girdi.

Tolu, Ajax formasıyla çıktığı 15 maçta 10 gol ve üç asiste ulaştı. Hücum oyuncusu, takım arkadaşlarıyla birlikte Konferans Ligi'nde FC Midtjylland ile deplasmanda oynayacakları maça hazırlanıyor.