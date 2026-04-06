Cruijff'un gözde ismi Míchel, Ajax hakkındaki söylentilere yanıt verdi: "Ben çok aşığım..."

Míchel, Ajax'ın kendisini Amsterdam'a transfer etmek istediği yönündeki söylentilere yanıt verdi. Girona teknik direktörü, Villarreal ile oynanacak LaLiga maçı öncesindeki basın toplantısında Ajax'ın ilgisiyle ilgili bir soru aldı.

İspanyol teknik direktör, Pazartesi akşamı Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Basın toplantısında, MARCA'nın Perşembe günü ortaya attığı Ajax'ın ilgisiyle ilgili soru soruldu.

Ancak Míchel, Pazartesi akşamı rakibi Villarreal'in de ilgisini çekiyor. Bu nedenle Jordi Cruijff'in hedefini ikna etmesi kesinlikle kolay bir iş olmayacak.

Ayrıca İspanyol teknik adamın sözlerinden anlaşıldığı üzere, kendisi Girona'dan ayrılmayı hiç de gerekli görmüyor. "Ben çok duygusal biriyim. Futbola karşı büyük bir tutkum var, ancak mutlu olabileceğim bir ortama ihtiyacım var ve burada mutluyum. Girona'ya aşığım. Her zaman öyle oldum," dedi basın odasında.

Ancak Míchel'in Girona ile sözleşmesi sona ermek üzere, bu da ona diğer kulüplerle görüşme özgürlüğü tanıyor.