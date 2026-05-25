Cruijff içini çekerek şöyle dedi: "Bu çile sona erdi, artık kaliteli bir yeni Ajax'a doğru yol alalım."

Willem van Hanegem'e göre, Ajax'ın Conference League ön eleme turuna katılmak için play-off'ları kazanmasını coşkuyla kutlamasına gerek yok; bunu Algemeen Dagblad gazetesindeki köşe yazısında belirtiyor.

Amsterdam ekibi Pazar günü FC Utrecht'i penaltılarla mağlup etti (1-1, penaltılarda 4-3). Van Hanegem, Óscar García'dan şimdilik pek etkilenmiş değil. "Olağanüstü bir şey göstermedi." Feyenoord efsanesi, play-off galibiyetinin ardından García'nın Ajax'taki geleceğinin sorgulanmasını anlaşılmaz buluyor.

“Bu sonuçlara dayanarak, kulübün sıradan bir teknik direktörle devam etmesi gerektiğini birdenbire söyleyemezsiniz,” diyor Van Hanegem. “Oyuncularla konuşurken sürekli elini ağzına götürüyor, ama nedenini bilmiyorum, çünkü şu anki Ajax’ta olağanüstü ya da şaşırtıcı bir şey görmüyorum.”

Eski futbolcu, galibiyetin ardından Jordi Cruijff’in tepkisini anlamlı buluyor. “Ajax için, García ile tekrar zirveye çıkacaklarını düşünen insanlardan daha umut verici. Cruijff içini çekerek şöyle dedi: ‘Sıkıntılar bitti, şimdi kaliteli yeni bir Ajax’a doğru yol alalım.’”

Köşe yazarına göre Ajax, yeni statüsüne alışmak zorunda. “Ajax taraftarları, ikinci ön eleme turuna kalmayı garantilemiş olmaktan çok mutluydular, bana öyle geldi.” Feyenoord için bir zamanlar Conference League’e ulaşmanın yükselişin başlangıcı olduğunu vurguluyor.

Ajax için 2026 Dünya Kupası'ndan sonra sezon çok hızlı bir şekilde yeniden başlayacak, çünkü Conference League ikinci ön eleme turunun ilk maçı 23 Temmuz'da oynanacak.

17 Haziran'da Amsterdam ekibinin rakibinin kim olacağı kura ile belirlenecek. Rövanş maçı ise tam bir hafta sonra, 30 Temmuz'da oynanacak.