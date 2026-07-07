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Jordi CruijffImago
Rian Rosendaal

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Cruijff, Ajax'taki görüşmeden sonra bir daha haber vermedi: 'O zaman başka seçeneklere yöneldim'

Ajax

Gery Vink, De Gelderlander gazetesine verdiği röportajda dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Amatör antrenör, iki ay önce Ajax ile teknik bir görev hakkında görüşmüştü, ancak daha sonra teknik direktör Jordi Cruijff’ten hiçbir haber almadı.

Vink, geçmişte yedi yıl boyunca Ajax'ın altyapısında çalışmıştı. Bu süre zarfında iki sezon boyunca Jong Ajax'ın baş antrenörlüğünü yapmıştı. Çok da uzun zaman önce değil, Amsterdam kulübüne geri dönüşü bir anda yakın görünüyordu.

“Geri dönmeye açık olup olmadığım soruldu,” diyor Vink iki ay sonra. “Bir görüşme yaptım, ancak sonrasında Jordi Cruijff’ten hiçbir haber almadım. O zaman başka seçenekleri değerlendirmeye başladım.”

Vink’e Ajax’ın 19 yaş altı takımı için teklifte bulunulmuş, ancak Johan Cruijff ArenA’dan herhangi bir yanıt alamamıştı. Ardından deneyimli teknik direktör, çeşitli Hollanda profesyonel kulüpleriyle işbirliği konusunda görüşmeler yaptı.

Eski Jong Ajax teknik direktörü, son beş sezondur İkinci Lig’de yer alan G.V.V.V.’nin teknik direktörlüğünü yapıyordu. Kısa süre önce, daha önce büyük başarılar elde ettiği Tiel’deki Üçüncü Lig takımı TEC ile beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

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Ajax, bu arada Carlos García’yı Jong Ajax’ın teknik direktörü olarak atadı. Toni Astorgano ve Urby Emanuelson, genç takımda İspanyol teknik direktöre yardımcı olacak. 

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