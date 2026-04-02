"Cruijff aday listesini açıkladı: Ajax'ın yeni teknik direktörü bu kişi olmalı"

RadioMarca'dan Matteo Moretto'nun haberine göre Ajax, Míchel Sánchez'i hedefine koydu. Girona'nın teknik direktörünün sözleşmesi sona ermek üzere ve kulüp içinde gelecek sezon için ciddi bir seçenek olarak görülüyor. Teknik direktör Jordi Cruijff'in şu anda Míchel'in transferini değerlendirdiği bildiriliyor.

Şu anda Óscar García, Amsterdam'daki takımın geçici teknik direktörlüğünü yürütüyor. İspanyol teknik adam, geçici teknik direktör Fred Grim'in ayrılmasının ardından göreve getirildi, ancak uzun vadeli bir çözüm olarak görülmüyor. Kulüp yönetimi, önümüzdeki yaz yeni ve kalıcı bir yol haritası çizmek istiyor.

Teknik direktör Jordi Cruijff'in bu konuda net bir oyun stiline sahip bir teknik direktör aradığı belirtiliyor. Bu arayışında, Johan Cruijff ArenA'nın uzun süredir radarında olan Míchel'e yeniden yöneldi.

Moretto'ya göre Ajax'ın ilgisi, LaLiga'da on üçüncü sırada yer alan Girona'nın güçlü sezonundan kaynaklanıyor. Ayrıca, kulübün oyun stiline uyan teknik direktörün profili de bu ilgide rol oynuyor.

Gazeteci, "Jordi Cruijff'un sportif direktör olarak görev yapması bu transfer için çok önemli" dedi.

Míchel, İspanya'da tanınmış bir isim. Eski orta saha oyuncusu, futbol kariyerinin büyük bir bölümünü Rayo Vallecano'da geçirdi ve bu takımda 350'den fazla maça çıktı.

Almería, Real Murcia ve Málaga'da kısa süreli maceraların ardından Madrid'e geri döndü ve burada teknik direktörlük kariyerine başladı. Rayo'nun altyapısında çalışmaya başlayan Míchel, sonunda A takımın teknik direktörlüğüne yükseldi.

Teknik direktörlük kariyeri kısa sürede ivme kazandı: 2018'de Rayo'yu La Liga'ya yükseltti. İki yıl sonra SD Huesca ile bu başarıyı tekrarladı. 2021'den beri Daley Blind ve Axel Witsel gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Girona'nın teknik direktörlüğünü yürütüyor.