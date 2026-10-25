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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Cruciani, Milan’a yüklendi: "Bu yıl esas olarak senin yarıştığın turnuvada yedeklerle oynayamazsın"

AC Milan

Gazeteci, kadro tercihlerini haklı bulmuyor: "Milan artık eskisi gibi değil", ancak her kulvarda formaya saygı gösterilmeli.

Giuseppe Cruciani, Bournemouth yenilgisinin ardından Milan hakkında bir kez daha konuştu ve sert ifadeler kullandı. Numer1 podcast’inin son bölümünde gazeteci, Milan’ın Avrupa turnuvasında sahaya sürdüğü ilk 11’i ve sergilediği tutumu eleştirdi. Takımın bugünkü seviyesinden bağımsız olarak Milan formasına her zaman saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.


"Bu yıl esasen senin turnuvan olan bir organizasyonda yedeklerle oynayamazsın" diyen Cruciani, Milan’ın İngiliz ekibine karşı performansını değerlendirdi.


"Milan artık eski Milan değil, tamam, ama hâlâ o formayı giyiyor ve bana göre o formanın hakkı verilmeli" ifadelerini kullandı.


"Şu ana kadar kupalarda bu olmadı. Oysa kupalar, Milan’ın doğal olarak mücadele ettiği ve genellikle kazandığı yerdi" diye ekledi.

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