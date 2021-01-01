Ç.Rizespor - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Süper Lig'de Pazar gününün ilk maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek.

Son dört maçında sadece deplasmanda 'a yenilen Çaykur Rizespor, çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, topladığı 19 puanla 12. sırada yer alıyor.

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Aralık ayında oynadığı beş maçta topladığı 10 puanla biraz nefes alan Gençlerbirliği ise tehlikeli bölgeden uzaklaşabilmiş değil. Kırmızı-Siyahlılar, 15 puanla 17. sırada bulunuyor.

Maç Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği Tarih 3 Ocak Pazar Saat 13:30

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Ç.Rşzespor'un muhtemel 11'i: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Talbi, İsmail, Baiano, Donsah, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda

Sakat:

Cezalı: Yasin Pehlivan

Şüpheli: Boldrin, Melnjak, Emir Dilaver, Loic Remy

Gençlerbirliği'nin muhtemel 11'i: Nordfeldt, Murat, Arda, Furman, Piris, Berat, Mustafa Çeçenoğlu, Ayite, Sefa, Candeias, Sio

Sakat: Salih, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Johansson, Ömürcan, Stancu

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Cezalı:

Şüpheli: Diego, Polomat, Toure, Soner