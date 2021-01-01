Ç.Rizespor - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Süper Lig'de Pazar gününün ilk maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek.
- Ç.Rizespor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?
- Ç.Rizespor - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Son dört maçında sadece deplasmanda Trabzonspor'a yenilen Çaykur Rizespor, çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, topladığı 19 puanla 12. sırada yer alıyor.
Aralık ayında oynadığı beş maçta topladığı 10 puanla biraz nefes alan Gençlerbirliği ise tehlikeli bölgeden uzaklaşabilmiş değil. Kırmızı-Siyahlılar, 15 puanla 17. sırada bulunuyor.
|Maç
|Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
|Tarih
|3 Ocak Pazar
|Saat
|13:30
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports 2
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Ç.Rşzespor'un muhtemel 11'i: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Talbi, İsmail, Baiano, Donsah, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda
Sakat:
Cezalı: Yasin Pehlivan
Şüpheli: Boldrin, Melnjak, Emir Dilaver, Loic Remy
Gençlerbirliği'nin muhtemel 11'i: Nordfeldt, Murat, Arda, Furman, Piris, Berat, Mustafa Çeçenoğlu, Ayite, Sefa, Candeias, Sio
Sakat: Salih, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Johansson, Ömürcan, Stancu
Cezalı:
Şüpheli: Diego, Polomat, Toure, Soner