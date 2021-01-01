Süper Lig

Ç.Rizespor - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

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Rizespor Antalyaspor 12242020

Süper Lig'de Pazar gününün ilk maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek.

Son dört maçında sadece deplasmanda Trabzonspor'a yenilen Çaykur Rizespor, çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, topladığı 19 puanla 12. sırada yer alıyor.

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    Aralık ayında oynadığı beş maçta topladığı 10 puanla biraz nefes alan Gençlerbirliği ise tehlikeli bölgeden uzaklaşabilmiş değil. Kırmızı-Siyahlılar, 15 puanla 17. sırada bulunuyor.

    Maç Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
    Tarih 3 Ocak Pazar
    Saat 13:30

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN Sports 2
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    Ç.Rşzespor'un muhtemel 11'i:  Gökhan, Morozyuk, Meriah, Talbi, İsmail, Baiano, Donsah, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda

    Sakat:

    Cezalı: Yasin Pehlivan

    Şüpheli: Boldrin, Melnjak, Emir Dilaver, Loic Remy

    Gençlerbirliği'nin muhtemel 11'i:  Nordfeldt, Murat, Arda, Furman, Piris, Berat, Mustafa Çeçenoğlu, Ayite, Sefa, Candeias, Sio

    Sakat: Salih, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Johansson, Ömürcan, Stancu

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    Cezalı:

    Şüpheli: Diego, Polomat, Toure, Soner

     

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