Ç.Rizespor 0-2 BB Erzurumspor | Sumudica yine kazanamadı, Erzurum ateşten çıktı

Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesinde BB Erzurumspor, Ç.Rizespor'u deplasmanda 2-0 yenerek küme düşme hattından çıktı.

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, küme düşme hattından kurtulmak isteyen BB Erzurumspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında BB Erzurumspor, daha çok pozisyona giren taraf olsa da gol bulamadı. İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.

Konuk takım ikinci yarıda çabalarına karşılık buldu ve 65. dakikada Aatıf Chahechouhe ile öne geçti.

Ç.Rizespor beraberlik golünü bulmak isterken bu sefer de 10 kişi kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Fernando, 83. dakikada kırmızı kart gören isim oldu.

Rakibinin eksik kalmasını değerlendiren BB Erzurumspor, son dakikalarda bir gol daha buldu. Oltan Karakullukçu, attığı golle skoru belirledi: 0-2.

Rumen teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde çıktığı dördüncü maçı da kazanamayan Ç.Rizespor, 26 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, önümüzdeki hafta Ankaragücü ile karşılaşacak.

Rize deplasmanından alığı galibiyetle 25 puana yükselen ve maç fazlsıyla düşme hattından kurtulan BB Erzurumspor ise Hatayspor'u konuk edecek.

Maçın önemli dakikaları

9. dakikada kazanılan faul atışında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazına ortasında, Da Costa topu kafa ile altıpas içerisine indirdi. Omolo'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

17. dakikada Gomes'in ceza yayı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

38. dakikada defanstan seken topa Donsah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Suzumski yerden seken meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

41. dakikada defansta Talbi'nin hatasından yararlanarak topu kapan Chahechouhe, yaklaşık 25 metre sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

60. dakikada Moroziuk'un kullandığı faul atışı sonrası defansın kafa ile uzaklaştırmak istediği topa Baiano'nun gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Baiona'nun ikinci vuruşunda ise top yandan auta çıktı.

67. dakikada deplasman ekibi öne geçmeyi başardı. Sağ kanatta takım arkadaşı ile duvar pası yapan Chahechouhe'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ ayağı ile plase vuruşunda, Talbi'ye de çarpan top filelere gitti: 0-1.

79. dakika Cenk Ahmet Alkılıç'ın pası sonrası ceza sahası dışında Chahechouhe'nun düzelterek vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

83. dakikada savunmadan sıyrılan Gomes, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya boş pozisyonda kötü bir vuruşla topu yandan auta attı.

90+2. dakikada Chahechouhe'nun defansın arkasına pasına hareketlenen Emrah Başsan'ın soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çeldi. Önünde kalan meşin yuvarlağı altı pas içerisinde Oltan Karakullukçu dokunarak filelere gönderdi: 0-2.