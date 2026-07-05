Cristiano, Yamal’a kariyerini uzatması için altın değerinde tavsiyelerde bulunuyor

Portekiz’in efsanesi Cristiano Ronaldo, İspanya’nın yıldızı Alamin Yamal’a futbol kariyerini uzatmasına yardımcı olmak için değerli tavsiyelerde bulundu.

41 yaşında olan Cristiano Ronaldo, hâlâ Portekiz milli takımında ve Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında ilk 11'de yer alıyor ve kariyerinde 1000 gole yaklaşmış durumda.

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile Portekiz arasında oynanacak maç öncesinde basının karşısına çıktı.

Bu basın toplantısında Portekiz milli takım kaptanı, görüşlerini açıkça ifade etmekten çekinmedi ve Lamine Yamal da dahil olmak üzere herkese söyleyecek sözleri vardı.

“Dón” başından itibaren sadece genç Barcelona yıldızına odaklanmaktan kaçındı ve İspanya milli takımının takım olarak sergilediği performansı vurguladı. Şöyle dedi: “İspanya’da çok fazla yetenek var; tek bir oyuncuyu öne çıkaramazsınız. Mükemmel nesillerden oluşan bir kadroya sahipler. Her zaman her şey için rekabet halindeler. İspanya’yı yenmek için inanç ve cesaret göstermeliyiz.”

Ardından Barcelona’nın kanat oyuncusuna birkaç söz ayırdı ve ona şu tavsiyede bulundu: “İspanya’nın maçlarını izlemedim. Sadece Kap Verdes’e karşı oynadıkları birkaç maçı izledim. Harika bir performans sergiliyor. Parlak bir geleceği var.”

Ve şöyle devam etti: “Ne kadar hazırlıklı olursan, uzun futbol kariyerinde o kadar iyi performans gösterirsin. Eleştirilere kulak verirsen, yolunu kaybedersin. Yapıcı eleştiriler de var, seni yıkmayı amaçlayan eleştiriler de… Seni anlıyorum, ama onun durumunda, uzun bir kariyer istiyorsa buna alışması gerekiyor.”

Son olarak şunları söyledi: “Ayrıca kendisini sevenlere odaklanmalı. Seni sevenleri takdir etmeli ve yaptığın işe tutkuyla bağlı olmalısın. Oynamak istemediğin günler olabilir, ama bu işimizin bir parçası.”