Cristiano’ya yaptığını tekrar edeceğine söz verdi… “Ganalı Büyücü”nun laneti Harry Kane’i kuşatıyor

Futbol ile batıl inançların bir araya geldiği heyecan verici bir olayda, Gana’nın en ünlü büyücüsü, Dünya Kupası’nda İngiltere karşısında ülkesinin şansını artırmak amacıyla İngiliz milli takımının yıldızı Harry Kane’e büyü ve lanet atma niyetini açıkladı.

Adı kelime anlamıyla “Çarşamba Şeytanı” anlamına gelen büyücü Nana Kwaku Bonsam, niyetini gizlemedi, aksine bunu alenen övünerek dile getirdi ve yarın Salı günü oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde şu anda İngiltere milli takım kaptanını “durdurmak” için çalıştığını vurguladı.

Bonsam, İngiliz "Daily Star" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Harry Kane'i durdurmak için çalışıyorum. Yeteneklerimi daha önce de göstermiştim, bu yüzden ne yapmam gerektiğini biliyorum. Onun ciddi bir sakatlık geçirmesini istemiyorum; bu, ülkemize saldırmasını engellemek için yeterli olacaktır. Gana'nın çıkarları doğrultusunda görevimi yerine getireceğim."

Bonsam, Afrika büyücülüğü dünyasının en ilginç figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kendisini “Afrika’daki tek gerçek adam” olarak tanımlayan Bonsam, iddiasına göre gücünü Kofi Anu’nun türbesinden alıyor ve özel tozlar, yapraklar ve karışımları içeren ritüel ve büyülere, hatta ruhani içeceklerin hazırlanmasında köpeklerin kullanımına kadar uzanan yöntemlere güveniyor.

Ganalı büyücü, daha önceki “başarısını” hatırlatarak, 2014 Dünya Kupası’nda Portekiz ile Gana arasındaki maç öncesinde Cristiano Ronaldo’nun dizinden sakatlanmasına neden olduğunu iddia etmişti.

O zamanlar, tanrılarından özel bir toz getirdiğini ve bunu Ronaldo’nun resminin etrafına serptiğini söyleyerek, “Bu sakatlığı hiçbir doktor tedavi edemez, çünkü ruhani bir nitelik taşıyor” diye eklemişti.

Şöyle devam etmişti: “Dört ay önce onu Dünya Kupası’ndan eleyeceğimi ya da en azından Gana’ya karşı oynamasını engelleyeceğimi söylemiştim. Bugün dizinden, yarın uyluk kasından, ertesi gün de başka bir yerinden sakatlanacak.”

Şimdi Bonsam, gözünü Harry Kane’e dikmiş durumda ve Bayern Münih’in yıldızıyla aynı “senaryoyu” tekrarlamaya çalışıyor. Taraftarlar, sihir ve büyülerden çok uzak başka bir mücadelenin sahneye çıkabileceği Gana-İngiltere maçı için büyük bir heyecanla bekliyor.