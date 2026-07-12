Cristiano ve Modrić, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra Katalonya'da göründü... Peki nedeni ne?

Portekiz ve Hırvatistan’ın efsaneleri Cristiano Ronaldo ve Luka Modrić, kendi milli takımlarıyla 2026 Dünya Kupası’na veda ettikten birkaç gün sonra, son saatlerde bir araya geldi.

Hırvatistan, Portekiz'e 2-1 yenilerek 32'li turda Dünya Kupası'na veda ederken, Ronaldo ve takım arkadaşları ise çeyrek finalde İspanya'ya 1-0 yenilerek turnuvadan elendi.

Dünya Kupası müsabakaları hâlâ devam ediyor, ancak bazı futbolcular, milli takımlarının turnuvadan elenmesinin ardından tatillerine çoktan başladı. Cristiano Ronaldo ve Luka Modrić de bu durumdalar; son saatlerde İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Costa Brava sahillerinde vakit geçirirken görüldüler.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Portekizli ve Hırvat oyuncular, Real Madrid'de takım arkadaşları olan eski Portekizli yıldız Pepe ile birlikte deniz kenarındaki seçkin bir otelde konaklıyorlar.

Cristiano Ronaldo, Modrić ve Pepe’nin Real Madrid’de aynı soyunma odasını paylaşmalarının üzerinden birkaç yıl geçmesine rağmen, üçlü arasındaki dostluk her zamankinden daha güçlü; bunu, tatillerini Katalonya’da birlikte geçirmelerinden de anlaşılıyor.