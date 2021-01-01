FIFA'dan Cristiano Ronaldo'ya ceza mı geliyor?

Sırbistan maçında hakemin kararına sinirlenen Ronaldo kaptanlık bandını atarak sahayı terk ettiği için FIFA'dan ceza alabilir.

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan grup maçında Portekiz, deplasmanda Sırbistan'a konuk olmuştu. 2-2 devam eden karşılaşmanın 90+3. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun vuruşunda savunma topu çizgiden çıkarmıştı.

Topun çizgiyi geçtiği yönünde hakemlere itiraz eden Ronaldo, gol kararı verilmemesinin ardından kaptanlık bandını fırlatarak sahayı ter etmişti.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, eğer FIFA, Portekizli yıldızın tepkisini 'saldırgan ya da şiddet içeren' davranış olarak ele alırsa, ceza alabileceğini yazdı.

FIFA'nın Disiplin Yasası'nın 11. Maddesi'nde yer alan kuralların ihlal edilip edilmediğine karar verilecek. Ronaldo'nun yaptığı hareket bu kapsama girerse 2 maça kadar ceza alabilir.

Fernando Meira'dan Ronaldo'ya tepki

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Portekizli oyuncu Fernando Meira, Cristiano Ronaldo'ya tepki gösterdi.

"Sırbistan maçında çizgiyi geçen topa hakem gol kararı vermedi diye Cristiano, Portekiz Milli Takım kaptanlık bandını yere atıp sahayı terk edemez.

Bu kadar büyük bir yıldız bunu yapamaz. Bu yaptığı şey asla kabul edilir değil."

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk maçında Azerbaycan'ı 1-0 mağlup eden Portekiz ikinci maçında deplasmanda Sırbisran ile 2-2 berabere kaldı. Portekiz gruptaki üçüncü maçını 30 Mart Salı günü deplasmanda Lüksemburg ile oynayacak.