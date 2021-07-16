Juventus’ta Pavel Nedved, Portekizli yıldız Ronaldo’nun takımdaki geleceğine dair konuştu.

Pirlo ile yolların ayrılmasının ardından eski teknik direktörü Massimiliano Allegri’yi tekrar takımın başına getiren Juventus, yeni sezon planlamalarını sürdürüyor.

Alvaro Morata ile anlaşan ve Weston McKennie’nin bonservisini alan Juventus, Ronaldo’nun geleceğine dair kararını da verdi.

Neler söylendi?

Juventus başkan vekili Pavel Nedved, DAZN’e verdiği röportajda Portekizli yıldızın geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Nedved, oyuncunun bu transfer döneminde takımdan ayrılmak için herhangi bir istekte bulunmadığını dile getirdi. Ayrıca Nedved, Ronaldo’nun 25 Temmuz tarihinde kampa katılacağını belirtti.

Juventus’un yeni sportif direktörü Federico Cherubini de Ronaldo’nun yoluna Juventus’ta devam edip etmeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu:

“Ronaldo, başka bir takıma transfer olmak için herhangi bir girişimde bulunmadı.”

“Geçen sene 44 maçta 36 gol kaydeden bir oyuncudan bahsediyoruz. Cristiano’dan memnunuz, tatili bitince de sezon öncesi kampına katılacak.”

Juventus’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak için yeni bir fırsat

Juventus, Massimiliano Allegri yönetimi altında iki kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş, ancak mutlu sona ulaşamamıştı.

Ronaldo’nun Juventus projesine ikna olmasındaki en büyük etkenlerden biri de İtalyan deviyle Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamaktı. Eski kulübü Real Madrid’le bu kupayı dört kez kaldıran Portekizli yıldız, Manchester United’da da bir kez mutlu sona ulaşmıştı.

Yoluna İtalyan deviyle devam etmesine kesin gözüyle bakılan Ronaldo, bakalım Allegri’nin kanatları altında Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayabilecek mi?

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