"Cristiano Ronaldo'nun, yedek kulübesinde maça başlaması doğru karardı"

Manu patronu Solskjaer, Ronaldo'nun maça yedek kulübesinde başlamasının doğru olduğunu savundu.

Manchester United'ın Portekizli yıldız oyuncusu Ronaldo, Kırmızı Şeytanların Premiere Lig'de oynadığı Everton karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Cristiano Ronaldo, oyunun ikinci yarısında maça dahil oldu ve müsabakanın berabere bitmesine engel olmadı.

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın Everton ile 1-1 berabere kalmasına rağmen Cristiano Ronaldo'nun, maça yedek kulübesinde başlamasının "doğru karar" olduğuna inanıyor.

Ronaldo, Manchester United'ın çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Villarreal maçının son dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getirmişti. Ancak Portekizli yıldız, Old Trafford'daki Everton karşılaşmasında maça yedek kulübesinde başladı. .

Solskjaer; Everton maçına, hücum hattında Edinson Cavani ve Anthony Martial ile başladı. Anthony Martial, Kırmızı Şeytanlar adına karşılaşmanın açılış golünü atsa da Manu, Premier Lig'de üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrılamadı.

Ne söylendi?

Solskjaer gazetecilere şunları söyledi: "Önümüzde, çok uzun bir sezon var. Dolayısıyla, bazı oyuncularımı dinlendirmek zorundayım. Bana göre, Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde başlaması doğru karardı."

"Anthony Martial'i oynattım. O, görevini yaptı ve iyi bir gol attı. Edinson'un ise oynamaya ihtiyacı var. Bu yüzden, onu bir saat sahada tuttum. Cavani de gol atabilirdi."

Old Trafford'da hayal kırıklığı

Geçen hafta evinde Aston Villa'ya 1-0 yenilen Manchester United, Everton'un hızlı bir kontra atağı sonrasında Andros Townsend'in topu ağlara göndermesinin ardından Everton ile puanları paylaşmak zorunda kaldı. Manu, bu sonuçla Premier Lig'de üst üste iki maçta sahadan hüsranla ayrıldı.

United patronu Solskjaer, Everton'dan yedikleri gol hakkında: "Topun arkasında yeterince oyuncumuz vardı. 10 saniye içerisinde çok kötü kararlar verdik ve bu kararlar bize pahalıya mal oldu. Aslında, iyi organize olmuştuk ama daha kontrollü olmalıydık."

"Man United için her maç büyüktür. Sadece, karşılaşmalara daha iyi odaklanmamız gerekiyor. Milli aralar, bizim gibi hocalar için enerji toplamak ve daha iyi odaklanmak için iyi bir fırsat. Böylece, tüm hocaların bu tür milli araları iyi değerlendirip daha iyi bir zihinle döneceğini düşünüyorum."

"Bugün, oyunu domine ettik ancak ihtiyacımız olan ikinci golü atamadık. Geçen sezondanki gibi Everton'un, bir şekilde gol atacağını biliyorduk. Bu yüzden ikinci golü bulmamız çok önemliydi."

Kırmızı Şeytanlar, geçen sezona göre bu yıl daha iyi

Manchester United, Premier Lig'de üst üste iki maçtan puansız ayrılmış olsa da, geçen sezona göre bu yılın ilk 7 maçında 4 puan daha fazla topladı.

Solskjaer maçın ardından şöyle konuştu: "Martial çok iyi bir gol attı ama yediğimiz golden sonra hayal kırıklığına uğradık. Bu yüzden moralimiz bozuldu. Everton maçında, kontrol bizdeydi ve oyunu domine eden taraf bizdik. Ancak, golü yediğimiz pozisyonda hata yaptık."

"Topu, bize bırakan rakiplerle daha fazla karşılaşıyoruz. Top bizdeydi ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bugünkü beraberliğe rağmen geçen sezona göre bu yıl, Premier Lig'e daha iyi bir başlangıç yaptık."