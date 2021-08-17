Cristiano Ronaldo'nun menajerinden deprem etkisi yaratacak teklfi!

Jorge Mendes santrfor arayan Manchester City'ye Juventus'ta mutsuz olan Portekizli yıldızı önerdi.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmasının yankıları sürerken, İtalyan basınından futbol dünyasını sarsacak sansasyonel bir iddia geldi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Juventus'ta mutlu olmayan oyuncusunu Premier Lig ekibi Manchester City'ye teklif etti.

Sergio Agüero'nun ayrılmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan City'nin listesinin ilk sırasında Harry Kane yer alırken, Tottenham'ın 150 milyon sterlinde diretmesi bu transferi bir hayli zora sokmuştu. Bu noktada devreye giren Mendes, Ronaldo'nun City için bir alternatif olabileceğini İngiliz devinin yönetimine iletti.

Juventus satmaya hazır

Juventus'un sözleşmesinin bitmesine bir yıldan az kalan Ronaldo'yu yüksek maaşının da etkisiyle 25 milyon sterline satmaya hazır olduğu kaydedilirken, Manchester City yönetiminin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ve Harry Kane transferinde mutlu sona ulaşamamaları halinde Ronaldo için adım atabilecekleri kaydedildi.

Öte yandan İspanyol futbol programı El Chiringuito ise Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid'e dönebileceğini öne sürdü. Programda yer alan habere göre İspanyol ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin çok istediği Ronaldo da yeniden eski takımının formasını giymeye sıcak bakıyor ve Juve'den ayrılmayı düşünüyor.

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