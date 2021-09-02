Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki forma numarası açıklandı

Manchester United yuvaya dönen Portekizli efsanenin giyeceği forma numarasını duyurdu.

Transferin son günlerinde Juventus'tan ayrılan ve 12 yıllık aranın ardından Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, yeni takımında kendisini çok mutlu eden bir sürprizle karşılaştı. İngiliz ekibi, Portekizli efsanenin sezonun geri kalanında kariyerinin tamamında olduğu gibi yine 7 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Manchester United'da sezon başından bu yana 7 numaralı formayı giyen Edinson Cavani'nin yeni takım arkadaşı için bu fedakarlığı yaptığı ve numarasını Ronaldo'ya verdiği belirtildi. 34 yaşındaki dünyaca ünlü Uruguaylı santrforun ise bu gelişmenin ardından sezonun geri kalan bölümünde 21 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Bir rekor daha kırdı

2003 ve 2009 yılları arasında Manchester United için oynadığı altı sezonda 7 numaralı formayı giyen Ronaldo bu süreçte 292 maça çıkarken, 118 gol atmıştı. Ronaldo Manchester United'daki ilk döneminde üç Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra biri Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere dokuz kez kupa sevinci yaşamıştı.

Efsane oyuncu Manchester United formasını yeniden giymeden Portekiz Milli Takımı'nın kampına katılmış ve Dünya Kupası Elemeleri'nde attığı gollerle İranlı futbol efsanesi Ali Daei'yi geride bırakarak, 111 golle futbol tarihinin milli formayla en fazla gol atan oyuncusu olarak bir rekorun daha yeni sahibi olmayı başarmıştı.

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