Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferindeki vergi detayı

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Cristiano Ronaldo'nun İngiltere'yi tercih etmesinde vergi yasası etkili oldu.

Juventus’tan Manchester United’a transfer olan Cristiano Ronaldo, bu hamleyle büyük bir vergi yükünden kurtulmuş olacak.

Serie A ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ronaldo, ayrılma konusunda kararlı bir tavır sergilemiş ve sonunda isteğine kavuşmuştu.

İtalya’nın finans konusundaki önde gelen yayın organlarından Il Sole 24 Ore, Ronaldo’nun kariyer tercihlerini yaparken sadece sportif nedenleri göz önünde bulundurmadığını gözler önüne serdi.

Çizme'de yeni yasadan faydalanmıştı

2018’de Real Madrid’den Juventus’a transfer olan Ronaldo, Gentiloni hükümeti tarafından yürürlüğe konan vergi yasasından yararlanmıştı. Bu yasaya göre Ronaldo, İtalya dışında elde ettiği gelirler için yılda sadece 100 bin euro vergi ödemekle yükümlüydü.

Juventus’tan vergiler düşüldükten sonra yılda 31 milyon euro net maaş alan Ronaldo, sponsorluk ve reklam anlaşmalarından ise yaklaşık 47 milyon euro kazanıyordu.

İspanya’da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla mahkemelik olan Ronaldo, 2019 yılında görülen davayı sonlandırabilmek için 19 milyon euro ödemek zorunda kalmıştı.

İngiltere'de hiç ödemeyecek

Ronaldo’yu İngiltere’de vergi konusunda İtalya’dan bile daha avantajlı bir durum bekliyor. İngiltere’de Res Non-Dom adı verilen özel statüde değerlendirilecek olan Ronaldo, yedi yıl boyunca yurt dışı gelirleri için bir kuruş bile vergi ödemeyecek.

Res Non-Dom statüsü, Birleşik Krallık sınırları altında çalışan ancak kalıcı ikamet adresi başka ülkede bulunan yabancı uyruklu kişilere tanınan bir yasal ayrıcalık.

Manchester United ile iki yıllık sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, kulüpten yılda 23 milyon euro alacak.

Daha fazlası için:

"Barcelona'da kalabilmek için başkanın önünde yerlere kapandı ve ağladı!"

Real Madrid'den Mbappe'ye baş döndüren ücret: 234 milyon euro!

Cristiano Ronaldo beyin yıkamaya başladı