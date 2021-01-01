Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olacağı iddiaları güçleniyor

Portekizli yıldız gelecek sezon yeniden Manchester United forması giyebilir.

Juventus'ta sezonu 29 golle tamamlamasına rağmen takımının sezonu dördüncü sırada tamamlamasının önüne geçemeyen Cristiano Ronaldo'nun geleceğine ilişkin spekülasyonlar sürerken, Portekizli yıldızın yeni sezonda eski takımı Manchester United'ın formasını giyeceği yönündeki iddialar da her geçen gün artmaya devam ediyor.

The Athletic'te yer alan habere göre takımının Şampiyonlar Ligi vizesi almasına rağmen geçtiğimiz günlerde Instagram'dan paylaştığı mesajla İtalya'daki hedeflerine ulaştığını belirten Ronaldo, için en olası adres Manchester United gibi görünüyor.

United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de bu transfer için Ronaldo ile sürekli temasta olduğu öne sürülüyor.



İngiliz ekibinin Norveçli teknik direktörü daha önce yaptığı açıklamada 2003-2007 yılları arasında birlikte top koşturduğu Ronaldo'yu kariyeri boyunca birlikte oynadığı en iyi oyuncu olarak nitelendirmişti. United'ın Ronaldo'nun maaş taleplerini karşılayabilecek bir güce sahip olması da bu ihtimali güçlendiriyor.

Tom Brady detayı dikkat çekiyor

Juventus'un gelir-gider dengesini sağlamak için kontratının bitmesine bir yıl kalan Ronaldo'nun maaş yükünden kurtulmak için yıldız oyuncunun bonservisinde indirim yapabileceği belirtiliyor. Juventus'un 100 milyon euro bonservis ödediği Ronaldo'yu bedelsiz kaybetmemek için de gelir elde etmek isteyeceği tahmin ediliyor.

Juventus'un yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin oyun planını Paolo Dybala'nın üzerine kurma düşüncesi de Ronaldo'yu ayrılık kararına iten nedenlerden biri görünüyor.

Bu transfere dair söylentilerin her geçen gün artmasına neden olan bir diğer detay ise Manchester United'ın sahibi Joel Glazer'in sahibi olduğu Amerikan futbolu takımı Tampa Bay Buccaneers'ın efsane Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady'yi 42 yaşındayken transfer etmesi olarak gösteriliyor.

Brady'nin ilerleyen yaşına rağmen yeni takımını şampiyonluğa taşıması, Glazer'e Ronaldo transferi için ilham vermiş olabilir gibi görünüyor.

2003-2004 sezonunda Sporting Lizbon'dan transfer olduğu Manchester United'da tamamı Sir Alex Ferguson yönetiminde olmak üzere altı sezon top koşturan Ronaldo, üç Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra bir kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

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