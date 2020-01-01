Cristiano Ronaldo'nun 2020 yılında kırabileceği rekorlar neler?

Uzun süredir gösterdiği etkileyici performansla birçok rekoru alt üst eden Cristiano Ronaldo, 2020 yılında hangi rekorları kırabilir?

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi tartışmalarında ismi ciddi bir şekilde geçen , kariyeri boyunca birçok rekorun altına adını yazdırmayı başardı.

Tecrübeli futbolcu Avrupa'nın 5 büyük liginde top koşturan oyuncular baz alındığında, son 15 sezonun her birinde toplam 10 gol barajını aşan ilk ve tek oyuncu durumunda bulunuyor.

ve formalarıyla beş kez Devler Ligi zaferi yaşayan 34 yaşındaki Portekizli yıldız, bu yıl ise 'la altıncı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Peki birçok etkileyici rekorun altında adı yazan ve birçok rekoru da kırmaya çok yakın olan Ronaldo bu yıl hangi rekorları kırabilir?

En çok Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncu

Real Madrid, 2018 yılında 'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde ipi göğüslerken Cristiano Ronaldo kariyerinin beşinci zaferine ulaştı.

Portekizli yıldız bu sezon Juventus'la mutlu sona ulaşması halinde 1956-1966 yılları arasında Real Madrid formasıyla 6 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Francisco Gento'yu yakalayacak.

Avrupa Şampiyonlarında tüm zamanların en golcü futbolcusu

EURO 2016'da büyük bir sürprize imza atarak 'i zafere taşıyan Ronaldo, Avrupa şampiyonalarında ülkesi adına dokuz gol kaydetti.

Yıldız futbolcu başarılı performansını EURO 2020'de de sürdürebilirse Michel Platini'yi geride bırakarak bu turnuvanın gelmiş geçmiş en skorer ismi olabilir.

Şampiyonlar Ligi'nde en çok hat-trick yapan isim

Ronaldo, uzun süredir büyük bir rekabet içerisinde olduğu ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde en çok hat-trick yapan iki isimden biri durumunda.

Tecrübeli yıldız bu sezon rakibini geçebilirse bu prestijli ünvana tek başına sahip olacak.

İngiltere, İspanya ve İtalya'da gol kralı olan ilk futbolcu

Cristiano Ronaldo ilk yarısı sona eren 'da bu sezon 10 gol atarak gol krallığında dördüncü sıraya yerleşti.

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Daha önce İngiltere ve İspanya'da gol krallığı yaşayan Ronaldo, bu sezon İtalya'da en çok gol atan futbolcu olmayı başarırsa üç büyük ligde gol kralı olan ilk futbolcu olarak bir kez daha tarihe geçecek.

Milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu

2016'da ülkesi Portekizle Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başaran Ronaldo, milli formayla bu yıla kadar toplam 99 gol kaydetti.

Cristiano Ronaldo bu yıl milli formayla on golü geçmeyi başarırsa, 109 golü bulunan İranlı unutulmaz golcü Ali Daei'yi geride bırakacak ve tarihte milli takım formasıyla en çok gol atan isim olacak.