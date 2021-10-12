Cristiano Ronaldo'dan Valencia'nın milyarder sahibiyle iş birliği

Manchester United'ın yıldızı, milyarder iş insanıyla birlikte yeni bir projeye imza atarak futbolun 'geleceğini' şekillendiriyor.

Cristiano Ronaldo, Valencia'nın Singapurlu iş insanı sahibi Peter Lim ile yeni iş birliğini duyurdu.

Sezon başında Juventus'tan ayrılıp 12 yıllık aranın ardından Manchester United'a geri dönen Portekizli yıldız kazancını sadece yeşil saha ile sınırlamamak adına yeni projelere imza atıyor.

Ronaldo bu kez 'Futbolun Geleceği' olarak tanımladıkları bir iş birliği ile hayranlarının karşısına çıkacak.

Cristiano Ronaldo ile Valencia'nın sahibi arasındaki iş birliği ne?

La Liga ekiplerinden Valencia'nın da sahibi Singapurlu iş insanı Peter Lim, 2015'ten bu yana Portekizli yıldızın imaj haklarını elinde bulunduruyordu.

İkili arasında ZujuGP adlı platform ile yeni bir projeye imza atıldı. ZujuGP; futbol, teknoloji ve iletişimi birleştirmeyi amaçlıyor.

Platform, "Futbolu bir daha asla aynı şekilde göremeyeceksiniz" sloganıyla duyuruldu.

Peter Lim kimdir?

68 yaşındaki iş insanı Peter Lim birçok yatırımın yanı sıra Valencia kulübünün hisselerinin yüzde 83'üne sahip.

Forbes, 2019'da Lim'in net servetinin 2.5 milyar dolar olduğunu duyurmuştu.

Lim ülkesi Singapur'da da en zengin 10. kişi konumunda.

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