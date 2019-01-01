Cristiano Ronaldo'dan sahaya giren taraftara tepki

Cristiano Ronaldo, Juventus'un Leverkusen'i mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından sahaya giren bir taraftara tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda liderlik koltuğunu garantileyen , gruptaki son maçında 'e konuk oldu.

İtalyan ekibi Merih Demiral'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada ve Gonzalo Higuain'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Gecenin yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo ise karşılaşma sonunda tatsız bir sürprizle karşılaştı.

Haberin devamı aşağıda

Müsabakanın sona ermesinin ardından sahaya giren bir taraftar, fotoğraf çekilmek için Ronaldo'ya sarılırken Portekizli yıldızın boynuna riskli bir müdahalede bulundu.

Güvenlik görevlileri söz konusu taraftarı yakalayarak saha dışına çıkarırken 34 yaşındaki futbolcunun yaşanan olayın ardınan oldukça sinirlendiği görüldü.

Bu sezon Juventus formasıyla 18 maça çıkan Cristiano Ronaldo, tüm kulvarlarda toplam dokuz kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.