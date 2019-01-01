Cristiano Ronaldo'dan hayata dair tavsiyeler! Hangi diyet ve antrenman programını uyguluyor?

Juventus'un 34 yaşındaki süperstarı Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen formunu nasıl koruduğunu anlattı.

'un 34 yaşındaki Portekizli yıldızı , bir Youtube kanalına verdiği röportajda formda kalmanın sırlarını paylaştı.

Çok sıkı bir diyet uyguladığını söyleyen Ronaldo, "Önemli olan vücudunuza dikkat etmeniz, antrenman yapmanız, kendinizi yenilemeniz ve uygun şekilde beslenmek. Ama bazen oğlumla pizza yiyorum, yoksa çok sıkıcı olurdu." dedi.

Çalışmaya çok küçük yaşta başladığını söyleyen Portekizli yıldız, "11 yaşında bir karar verdim. Yeteneğim olduğunu biliyordum ve herkesten çok çalışacağıma dair kendime söz verdim. Antrenman yapmak için geceleri evden kaçıyordum" ifadelerini kullandı.

Formda kalmak için antrenman yapmanın önemine dikkat çeken Ronaldo, "Sabahları uyandığınızda veya yatmadan önce yatak odanızda bir abs egzersizi yapabilirsiniz. Yapmaya çalıştığınız her egzersizi deneyin ve yeni şeyler ekleyin. Mümkün olan her yerde egzersiz yapın." dedi.

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Ne kadar yoğun olursa olsun düzenli bir beslenme programı olduğunu söyleyen 34 yaşındaki yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Düzenli bir şekilde beslenmek, daha iyi performans için vücudunuzun enerji seviyesini yükseltmek için önemlidir. Bazen her seansı en üst düzeyde gerçekleştirmek için yeterli enerjim olduğundan emin olmak için günde altı küçük öğün kadar yemek yerim."

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