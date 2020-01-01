Serie A

Cristiano Ronaldo'dan çocuklarına hijyen dersi

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Getty Images
Cristiano Ronaldo, koronavirüsünden korunma yollarında büyük önem taşıyan hijyen konusunda çocuklarına ders verdi.

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, iyi bir futbolcu olmasının yanında ne kadar iyi bir baba olduğunu da herkese gösterdi.

Dünyayı saran koronavirüs salgınından korunmak için Portekiz-İspanya açıklarında bir adada günlerini geçiren Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Paylaştığı videoda çocuklarının ellerine dezenfektan sıkan Ronaldo, çocuklarına hijyenin önemini anlattı.

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