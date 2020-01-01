Cristiano Ronaldo'dan çocuklarına hijyen dersi

Cristiano Ronaldo, koronavirüsünden korunma yollarında büyük önem taşıyan hijyen konusunda çocuklarına ders verdi.

'un Portekizli süperstarı , iyi bir futbolcu olmasının yanında ne kadar iyi bir baba olduğunu da herkese gösterdi.

Dünyayı saran koronavirüs salgınından korunmak için -İspanya açıklarında bir adada günlerini geçiren Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Cristiano Ronaldo, çocuklarına hijyenin önemini ve virüslerden korunma yollarını anlatıyor. 😍pic.twitter.com/tZVQCJ6w0S — mackolik #EvdeKal (@mackolik) March 21, 2020

Paylaştığı videoda çocuklarının ellerine dezenfektan sıkan Ronaldo, çocuklarına hijyenin önemini anlattı.