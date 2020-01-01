Cristiano Ronaldo'dan çocuklarına hijyen dersi
Yorum()
Getty Images
Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, iyi bir futbolcu olmasının yanında ne kadar iyi bir baba olduğunu da herkese gösterdi.
Dünyayı saran koronavirüs salgınından korunmak için Portekiz-İspanya açıklarında bir adada günlerini geçiren Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
Cristiano Ronaldo, çocuklarına hijyenin önemini ve virüslerden korunma yollarını anlatıyor. 😍pic.twitter.com/tZVQCJ6w0S— mackolik #EvdeKal (@mackolik) March 21, 2020
Paylaştığı videoda çocuklarının ellerine dezenfektan sıkan Ronaldo, çocuklarına hijyenin önemini anlattı.