Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda izlemek için bilet nasıl alınır: Portekiz Dünya Kupası biletleri, bilgiler ve daha fazlası

Cristiano Ronaldo ve Portekiz, 2026 Dünya Kupası'na resmen veda etti. Taraftarlar artık Portekizli efsaneyi Kuzey Amerika'da canlı izleyemeyecek olsa da turnuva son turlara girilirken heyecan giderek artıyor.

Portekiz'in 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni, 6 Temmuz 2026'da İspanya'ya karşı 1-0'lık yenilgiyle son 16 turunda sona erdi. Teksas, Arlington'daki Dallas Stadyumu'nda oynanan maçta yedekten gelen Mikel Merino, ikinci yarı uzatma dakikalarında (91. dakika) İspanya'ya galibiyeti getiren golü atana kadar gol sesi çıkmadı.

Futbol efsaneleri sahaya çıktığında taraftarlar ikonik tarihe canlı tanıklık etmek için akın ettiğinden, bilet satışları da hızla yükselir. Bu unutulmaz karşılaşmaları takip etmeyi ve maç öncesi ya da canlı bahis yapmayı planlıyorsanız, bahis bütçenizi güçlendirmek akıllıca bir adım olacaktır. Megapari promosyon kodumuzla en iyi avantajların kilidini açmak için özel incelememize göz atın.

Portekiz resmen elenmiş olsa da hâlâ bazı Dünya Kupası biletleri mevcut.

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası fikstürü ve sonuçları

Tarih Karşılaşma Biletler 17 Haziran Çarşamba Portekiz - DR Kongo 1-1 23 Haziran Salı Portekiz - Özbekistan 5-0 27 Haziran Cumartesi Portekiz - Kolombiya 0-0 3 Temmuz Cuma Son 32 turu: Portekiz - Hırvatistan 2-1 6 Temmuz Pazartesi Son 16 turu: Portekiz - İspanya 0-1

2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçların tam programı

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri, buna Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve kura sonrası Rastgele Seçim Çekilişi de dahil olmak üzere, resmen sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işleme alınırken, birincil erişilebilirlik şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte kısa kısa bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması şu anda aktif ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turların aksine bu bir çekiliş değil. Biletler, kesinlikle ilk gelen alır esasına göre anında onayla satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor.

şu anda aktif ve 1 Nisan'da başladı. Önceki turların aksine bu bir çekiliş değil. Biletler, kesinlikle ilk gelen alır esasına göre anında onayla satılıyor. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsatı temsil ediyor. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazaryeri de açık. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık birincil yetkili adres konumunda.

de açık. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satması için artık birincil yetkili adres konumunda. Alternatif olarak taraftarlar, son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazarlara bakabilir. Satın aldığınız biletler için herhangi bir ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası biletleri ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının biletleri şu kategorilere ayrılıyor:

Kategori 1: En pahalı kategori, alt tribün katında yer alıyor.

En pahalı kategori, alt tribün katında yer alıyor. Kategori 2: Kategori 1 alanlarının dışındaki üst ve alt tribünleri kapsıyor.

Kategori 1 alanlarının dışındaki üst ve alt tribünleri kapsıyor. Kategori 3: Ağırlıklı olarak üst tribünde, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alıyor.

Ağırlıklı olarak üst tribünde, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alıyor. Kategori 4: En uygun fiyatlı kategori, diğer kategorilerin dışındaki üst tribünde yer alıyor.

Fiyatlar, çeşitli bilet duyuru ve satış aşamalarında dalgalandı. İlk tahminler aşağıda yer alıyor:

Aşama Bilet fiyat aralığı Grup aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) $60 - $620 Grup aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) $75 - $2,735 Son 32 turu $105 - $750 Son 16 turu $170 - $980 Çeyrek finaller $275 - $1,775 Yarı finaller $420 - $3,295 Final $2,030 - $7,875

Ek bilgi için FIFA'nın Dünya Kupası bilet portallarını ve güncel erişilebilirlik için StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'dan ne beklenebilir?

İnanılmaz şekilde Portekiz'deki ilk maçına 2003'te çıkan Cristiano Ronaldo, takımın başarılı 2026 Dünya Kupası eleme kampanyası sırasında bir kez daha takım arkadaşlarına mükemmel bir örnek oldu. Beş kez fileleri havalandırarak takımın gol krallığı listesinin zirvesinde yer aldı.

Portekizli efsane, ülkesi adına çıktığı 226 maçta attığı 143 golle tüm zamanların milli takım düzeyindeki gol krallığı listesinin zirvesinde rahat bir şekilde oturuyor. En yakın rakibi Lionel Messi'nin 27 gol önünde olması nedeniyle Ronaldo'nun rekorunun yakın zamanda, hatta belki de hiçbir zaman kırılması pek olası görünmüyor.

Ronaldo'nun önceki sekiz Dünya Kupası turnuva golünün üçü, 2018'de İberya'daki rakip İspanya'ya karşı oynanan olağanüstü bir grup maçında geldi. CR7, 88. dakikada attığı nefes kesen frikik golüyle hat-trick'ini tamamladı ve skoru 3-3'e getirdi.

Portekiz'in FIFA sıralamasındaki yükselişinin, Cristiano Ronaldo'nun uluslararası sahneye çıkışıyla aynı döneme denk gelmesi şaşırtıcı değil. 2002 Kore/Japonya'ya katılmadan önce Portekiz, 70 yıl boyunca yalnızca iki Dünya Kupası'nda yer almıştı.

Portekiz artık küresel sahnenin önemli aktörlerinden biri, o tarihten bu yana her Dünya Kupası'nda yer aldı ve unutulmaz şekilde 2006'da dördüncü oldu. Ayrıca Selecao das Quinas, 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı ve 2019 ile 2025'te de UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu.

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