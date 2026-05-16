Cristiano Ronaldo yine beklenmedik bir hayal kırıklığı yaşıyor

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile bir kez daha kupa kazanmayı başaramadı. Suudi Arabistan'ın önde gelen kulübü, Cumartesi akşamı AFC Şampiyonlar Ligi İkincisi finalinde Gamba Osaka'ya karşı sürpriz bir şekilde mağlup oldu. Japonlar, Riyad'da 0-1'lik skorla galip gelerek tarihe geçti.

Al Nassr için, zaten zorlu geçen bir haftaya bir darbe daha geldi. Daha önce, Suudi Arabistan'daki şampiyonluk kutlamaları, uzatma dakikalarının sonlarında kaleci Bento'nun acı bir hatası nedeniyle ertelenmişti. Asya turnuvasının finalinde de Cristiano Ronaldo'nun takımı için işler hiç de planlandığı gibi gitmedi.

Al Nassr maça makul bir başlangıç yaptı ve açılış dakikalarında birçok fırsat yarattı. Gol sadece an meselesi gibi görünüyordu, ancak tam tersine Gamba Osaka golü buldu. Maçın 30. dakikasında Deniz Hümmet, Japonları sürpriz bir şekilde öne geçirdi.

Hümmet'in golü tamamen beklenmedik bir anda geldi. Bu, Gamba Osaka'nın sadece ikinci gol denemesi idi ve takım, kale önündeki kısıtlı fırsatları son derece etkili bir şekilde değerlendirdi. Buna karşılık Al Nassr, fırsatları kaçırmaya devam etti ve ilk yarı boyunca hayal kırıklığı giderek arttı.

İlk yarıda Suudi kulübü tam 12 şut çekti, ancak hiçbiri beraberliği getirmedi. İkinci yarıda oyun tablosu neredeyse hiç değişmedi. Al Nassr sürekli topun sahibiydi ve sonunda %72'lik top hakimiyeti kaydetti, ancak pek tehlikeli olamadı. Ronaldo ve takım arkadaşları, Japon savunmasını ciddi şekilde sarsmayı başaramadı.

Gamba Osaka iyi direndi ve maçın son dakikalarında da ayakta kaldı. Böylece Japon kulübü, turnuvadaki altıncı gol yememe performansını sergiledi. Arka alandaki organizasyon, nihayetinde tarihi bir gecenin temelini oluşturdu.

Bu galibiyetle Gamba Osaka, AFC Şampiyonlar Ligi Two’nun tarihindeki ilk Japon şampiyonu oldu. Al Nassr ve Ronaldo ise yeni bir kupa kazanmayı beklemeye devam ederken, sezonun sonuna doğru bu yıldızlar topluluğu üzerindeki baskı daha da artacak.