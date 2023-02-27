Portekizli süperstar, kazanılan zafer sonrasında madalyasını boynuna takabilir.

Cristiano Ronaldo, şu anda Manchester United'da oynamamasına rağmen İngiltere Lig Kupası zaferinin ardından madalya alabilir.

Portekizli süperstar, Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından sözleşmesi feshedilince Manchester'ı terk etti.

Ayrılışından bu yana United güçlenerek yoluna devam etti ve Premier Lig şampiyonluk yarışına geri döndü.

Barcelona'yı Lig Kupası'ndan elediler ve Newcastle United'ı yenerek Lig Kupası'nı 2017 yılından beri ilk kez kazandılar.

Ancak Ronaldo, bu sezon Kırmızılar için yapılan Lig Kupası müsabakalarında tek bir maça çıkmamış olmasına rağmen, İngiltere Lig Kupası madalyası alma hakkına sahip...

Ronaldo, madalya alabilecek mi?

Lig Kupası yönetim kurulu, turnuvayı kazanan kulübe 30 madalya veriyor. Kulüpler, ayrıca lig sonunda daha fazla madalya isteyebiliyor, ancak taleplerinin yönetim komitesi tarafından onaylanması gerekiyor.

Diğer birçok turnuvanın aksine, madalya almak için kupa mücadelelerinde yer almak zorunda değilsiniz.

Kulüp isterse; Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen Ronaldo'ya şampiyonluk madalyasını gönderebilir.

Kurallar ne diyor?

EFL'nin 20.2 kuralı, "Kupaya ek olarak, yönetim komitesi final maçını kazanan kulübe otuz madalya fırsatı sunuyor.

"Yönetim Komitesinin onayıyla ek madalyalar sunulabilir, ancak maliyeti talep eden kulüp tarafından karşılanacaktır" diyor.

Ten Hag'ın Ronaldo'ya karşı takındığı tavır başlarda eleştirilse de daha sonra övgüyle karşılandı.

Ronaldo; Morgan'la yaptığı 90 dakikalık sohbet boyunca Hollandalı menajere saygı duymadığını belirterek eski teknik direktörü Ralf Rangnick'i de eleştirdi.

Ten Hag ayrıca, United'ın Tottenham'ı yendiğinde maçta Portekizli süperstarın son düdük çalmadan sahadan ayrılması nedeniyle Ronaldo'yu bir maç kadroya almadı.

Çalkantılı bir sürecin ardından takımdan ayrılan Ronaldo'ya madalya gönderip göndermeme kararı Manchester United ve Erik ten Hag'a ait...