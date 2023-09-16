Cristiano Ronaldo yaklaşık 20 milyon euroluk alacağı için Juventus’a yasal işlem başlatıyor

Portekizli yıldız COVID döneminden kalan alacakları için İtalyan devini mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında sürdüren efsane oyuncu Cristiano Ronaldo, eski takımı Juventus’taki alacaklarından dolayı yasal işlem başlatma kararı aldı. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Torino’da üç yıl geçiren Ronaldo, COVID salgınının ilk aylarında maaşlarını ertelemeyi kabul ettiğinde kulüp tarafından kendisine vaat edilen net 19,9 milyon euronun geri ödenmesini talep ediyor.

Ertelenen bu ücretler, Juventus'un şu anda devam eden Prisma davasına konu olan meşhur 'maaş manevralarının' bir parçasını oluştururken, Torino Cumhuriyet Savcılığından ilgili belgeleri talep eden Ronaldo, Juventus'a karşı yasal yollara başvuracak.

Bonucci de benzer bir yolu izledi

Ronaldo’nun eski takım arkadaşı Leonardo Bonucci de kısa bir süre önce, Massimiliano Allegri'nin kadrosundan bir şekilde çıkarılmasının ardından tazminat talebiyle kulübe karşı yasal işlem başlatmıştı.

Öte yandan Paulo Dybala, alacaklı olduğu yaklaşık 3 milyon euro konusunda Juventus ile anlaşmaya vardı. İlk sözlü anlaşmanın ardından sözleşmesinin uzatılmaması nedeniyle açtığı tazminat davasından da vazgeçen Dybala böylece Juventus yönetimiyle uzlaştı.