Cristiano Ronaldo’ya şok! Al-Nassr’daki mali çöküş, görünüşe göre sahibini radikal bir müdahaleye zorluyor

Devlet varlık fonu PIF çevresinden bir kaynağın gazeteye doğruladığı üzere, son Suudi Arabistan şampiyonunun borçları şu anda 800 milyon riyalin üzerine çıkmış durumda; bu da kur dönüşümüyle 187 milyon euronun biraz üzerinde bir rakama denk geliyor.

Buna göre yalnızca geçen sezon alınan yanlış mali kararların sonucu olan bu dev finans krizi, kulübü Suudi profesyonel futbol liginin sıkı denetimi altına soktu. Borç yükünün daha da büyümesini önlemek için malik, şimdi derhal yürürlüğe giren radikal önlemler aldı.

Bunların başında operasyonel yönetimin hareket kabiliyetinin elinden alınması geliyor. Al-Riyadiah'ın, mevcut kulüp yönetiminin gelecek sezon için yeni sözleşmeler yapmasının engellenip engellenmediğine dair açık sorusuna kaynak net bir yanıt verdi: "Evet, yönetim kulübün gelirlerinden likidite sağlamadığı sürece hiçbir sözleşme imzalanmayacak."

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Cristiano Ronaldo'nun kulübüne transfer yasağı

Buna göre Riyad temsilcisinin yönetim kademesi, kendi sponsorluk gelirlerinden veya diğer kulüp gelirlerinden ilgili kaynakların sağlandığı kanıtlanana kadar yeni oyuncu transfer edemeyecek.

Devlet varlık fonunun yeniden yapılandırma planı üç temel ayak üzerine kurulu. Mevcut kulüp yönetiminin mali yetkilerinin sınırlandırılmasının yanı sıra bağımsız finans, ekonomi ve hukuk danışmanlık şirketleri görevlendirildi.

Bu şirketlerin ticari gelirleri artırma imkanlarını ortaya koyması, giderleri konsolide etmesi ve mali sürdürülebilirliğin yeniden tesisine yönelik zaman açısından yapılandırılmış bir yol haritası hazırlaması bekleniyor. Üçüncü ayak ise mülkiyet yapısıyla ilgili: PIF, Cristiano Ronaldo'nun kulübünü devralmaya yönelik iki ciddi teklifi şu anda değerlendiriyor ve fon kısmi devralmayı tercih ediyor.

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Devlet varlık fonu PIF spora müdahil olamaz

Kaynağa göre bu adımların amacı, "kulübün mali, taraftar ve pazarlama açısından değerini korumak, borçların iki katına çıkmasını önlemek ve yürürlükteki yönetişim kurallarına uyumu güçlendirmek".

Bu düzenlemeler uluslararası açıdan da bağlayıcı, çünkü PIF'in spor şirketlerindeki sahipliği FIFA'nın ve diğer federasyonların denetimine tabi. Aynı malikin sahip olduğu birden fazla kulüp arasında adil rekabeti sağlamak için devlet varlık fonu, mali desteğini eşit şekilde dağıtmakla yasal olarak yükümlü ve sportif işlere doğrudan müdahale edemez.