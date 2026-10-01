Böylece Danimarkalı forvet Rasmus Höjlund, 53. dakikada skoru geçici olarak 2-2'ye getiren ve görülmeye değer golünün ardından CR7'nin efsanevi "SIUUUU" sevincini yaptı. Bu, Portekizlilerin kadroda olmayan süperstarına bir mesaj ve aynı zamanda takım arkadaşlarıyla, özellikle de teknik direktör Jorge Jesus'la alay mıydı?

Yeni Portekiz teknik direktörü ile Ronaldo arasındaki gerilim, çarşamba akşamı yıldız golcünün milli takımdan erken ayrılmasıyla tırmanmıştı. Ronaldo, Jesus'un daha önce basın toplantısında kendi durumu hakkında yaptığı açıklamalardan açıkça memnun değildi. Norveç'teki son Uluslar Ligi maçı, Jesus'un onu 90 dakika boyunca yedek kulübesinde bekletmesi ve 41 yaşındaki oyuncu yarım saat boyunca ısınmasına rağmen oyuna almaması nedeniyle CR7'yi rahatsız etmişti.

Cristiano Ronaldo, milli takımdan ayrılması hakkında ne söyledi?

"Teknik direktörün basın toplantısından ve Portekiz Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmeden sonra takım kampından ayrılmaya karar verdim", diye açıkladı Ronaldo kararını Instagram üzerinden. Kesin nedenler hakkında ilk fırsatta konuşmak istediğini söyledi. Bu öfke dolu ayrılığın, Al-Nassr golcüsünün milli takım kariyerinin sonu anlamına gelip gelmediği ise şimdilik belirsizliğini korudu.

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SSC Napoli'nin hücum oyuncusu Höjlund, perşembe akşamı Kopenhag'da Mikkel Damsgaard'ın derinlemesine attığı güzel pasın ardından Portekiz'in stoperi Ruben Dias'a karşı çok iyi sıyrıldı ve ardından kaleci Diogo Costa'nın karşısında soğukkanlı kaldı. Yumuşak bir aşırtmayla FC Porto kalecisine hiç şans tanımadı ve 15. milli takım golünü, tribünler de yüksek sesle "SIUUUU" diye eşlik ederken, CR7 sevinciyle kutladı.