Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, büyüdüğü adada gerçekleşecek masalsı bir düğünle Georgina Rodriguez ile evlenmeye hazırlanıyor.

"The Sun" gazetesi bugün pazar günü şunları yazdı: "Çiftin nikahlarını Madeira'da kıymaya karar verdikleri anlaşılıyor."

Yerel kaynaklara göre, adanın başkenti Funchal'daki katedral, gelecek cumartesi günü büyük bir düğün töreni için ayrıldı.

Düğün törenlerinin orada öğleden sonra saat üçte başlaması uygun görülüyor.

Funchal'da büyüyen 41 yaşındaki Portekiz yıldızı Ronaldo ile 32 yaşındaki manken Georgina'nın, resepsiyon için katedrale yakın bir otel ayırttıkları belirtiliyor.

Bir kaynak şöyle dedi: "Otel misafirlerine, cuma ve cumartesi günleri iki katın ve ayrıca çok sayıda bar bölümünün hizmet dışı kalacağı bildirildi."

Ronaldo, İspanyol-Arjantinli Georgina ile 2016 yılında tanıştı ve geçtiğimiz ağustos ayında ona evlenme teklif etti.

Geçtiğimiz hafta çift, Mayorka'da bir yata binerken elmas yüzükler takarken görüntülendi.

Ronaldo daha önce, kendisinin ve Georgina'nın, Portekiz'in geçen ay eleyen ve şampiyonluğu kazanan İspanya karşısında elendiği Dünya Kupası'ndan sonra evlenmeyi planladıklarını söylemişti.

Ayrıca, Georgina'nın birlikte olduğu ve yuva kurmak istediği tek kadın olduğunu vurguladı.