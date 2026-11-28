Yassir Zabiri, İspanya La Liga'da yeteneklerini kanıtlamak için yıllarca uyum sağlamaya ya da tam bir sezona ihtiyaç duymadı. Adını hızla ligin en golcü isimleri arasına yazdırmaya karar verdi ve gerçekten çok bir rüyaya benzeyen bir maceraya atıldı.

Reklam

Lige yeni yükselen bir takımda forma giyen 21 yaşındaki Faslı forvet, kendisini Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham ve Ronaldo Nazário ile aynı kefeye koyan ve İspanyol futbolunda sezonun en dikkat çekici keşiflerinden biri hâline getiren rakamlara imza atıyor. Bu bilgiyi İspanyol Marca gazetesi aktardı.

Zabiri'nin Racing Santander formasıyla ortaya koyduğu performans, sürpriz olmanın çok ötesine geçiyor. Gol atma alışkanlığını sürdüren genç forvet, La Liga'daki ilk 14 maçında 12. golünü kaydetti. Futbol çevrelerinin gündemine oturan Zabiri, takımına Avrupa kupalarına katılım hakkı veren sıralar için verilen mücadelede olağanüstü bir ivme kazandırıyor.

Parlak performansının son halkası Ciutat de València Stadı'nda yaşandı. Zabiri, takımının Levante karşısında gerçekleştirdiği tarihi geri dönüşte belirleyici bir rol oynadı. Bu maç Racing'in iddiasını güçlendirdi ve takımın yalnızca ligde kalmayı garantilemeyi düşünmediğini, olağanüstü bir Faslı yeteneğe yaslanarak hedeflerini yükseltmeye başladığını gösterdi.

Zabiri, yeni yükselen bir takımla tarih yazıyor

Zabiri'nin rakamlarını değerli kılan, bunları elde ettiği koşullar. İspanya'nın devlerinden birinde oynamıyor; yıldızlarla dolu bir kadroya ya da rakiplerine üstünlük kurmasını sağlayacak imkânlara sahip bir takımda da değil. Buna rağmen Faslı forvet tüm beklentileri aştı ve ilk maçından itibaren ligin en dikkat çekici forvetlerinden biri olarak kendini kabul ettirdi.

Reklam Reklam

La Liga'daki ilk 14 maçta 12 gol atmak, özellikle lige yeni yükselmiş bir takımın formasıyla bu organizasyondaki ilk sezonunu geçiren bir oyuncu için olağanüstü bir başarı. Daha da çarpıcı olanı, Zabiri'nin rekabet ortamına alışmak için uzun bir süreye ihtiyaç duymaması. Doğrudan gol krallığı yarışına dahil olan genç forvet, sezon başında kendisine koyduğu 10 gol hedefini şimdiden geride bıraktı.

Related Topics

Zabiri, Racing Santander'e Portekiz ekibi Famalicão'dan gelerek katılmıştı. Fransız ekibi Rennes, onu 2025-2026 sezonunun kış transfer döneminde 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış, oyuncu ardından geçen yaz kiralık olarak İspanyol takımına geçmişti.

Dikkat çekici bir diğer nokta, Faslı forvetin önceki iki sezonda attığı toplam gol sayısını yakalamış olması. Zabiri, 2024-2025 sezonunda sekiz, 2025-2026 sezonunda ise dört gol kaydetmişti ve bu sayıya yeni macerasında yalnızca 14 maçta ulaştı.

Reklam

Cristiano, Bellingham ve Ronaldo Nazário'nun izinde

Zabiri'nin başarısının önemi kişisel rakamlarla sınırlı değil. Göz kamaştıran başlangıcı, onu La Liga'dan geçmiş en önemli forvetlerden bazılarıyla karşılaştırılır hâle getirdi.

İlk 14 maçında 12 gol atan Faslı oyuncu, bu rakamı Real Madrid formasıyla ligdeki ilk 14 maçında aynı sayıda gol kaydeden Cristiano Ronaldo ve Jude Bellingham ile paylaşıyor.

Reklam

Ronaldo bu başarıyı Eflatun-beyazlılardaki ilk sezonu olan 2009-2010'da elde etmişti. Bellingham'ın göz kamaştıran başlangıcı ise Santiago Bernabéu'daki ilk sezonunda, 2023-2024'te gelmişti.

Ancak listede daha da heyecan verici isimler var. Robert Lewandowski, Barcelona'daki ilk sezonunda ilk 14 maçında 13 gol attı. Efsaneler Ronaldo Nazário ve Romário da Katalan kulübündeki dönemlerinde aynı rakama ulaşmıştı.

Reklam

Bu karşılaştırmadaki en yüksek rakam ise 1997-1998 sezonunda Atlético Madrid formasıyla ilk 14 maçında 14 gol atan Christian Vieri'ye ait.

Böylece Zabiri, Vieri'nin başarısını yakalamaktan yalnızca iki gol uzakta. Bu durum önümüzdeki maçlarına ayrı bir önem katıyor ve gözleri, bu olağanüstü başlangıcı sürdürüp sürdüremeyeceğine çeviriyor.

Reklam

Faslı yıldızın hedefindeki efsane: Salva Ballesta

Santander'de karşılaştırmalar dünya futbolunun yıldızlarıyla sınırlı kalmıyor; La Liga'da pek çok seçkin forvetin forma giydiği Racing'in kendi tarihine de uzanıyor.

Kulüp taraftarlarının ilk akla getirdiği örneklerin başında Salva Ballesta geliyor. Ballesta, 1999-2000'de 27 gol attığı olağanüstü bir sezon geçirmiş ve La Liga gol kralı olmuştu.

Reklam

Ballesta'nın başlangıcı daha da heyecan vericiydi: İlk on maçında 13 gol atmıştı. Bu rakam, Zabiri'nin onun tarihi başarısına yaklaşmak istemesi hâlinde ne kadar büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Racing'in öne çıkan forvetleri arasında Aitor Aguirre, Dmitri Radchenko, Nikola Žigić ve takımdaki en iyi sezonunda 11 gol atan Tchité gibi isimler de bulunuyor. Faslı forvet bu rakamı çok daha kısa bir sürede şimdiden geride bıraktı.

Reklam

Hocalarını şaşırtmayan yetenek, ikiye katlanan değer

Zabiri'nin yükselişi, gelişimini yakından takip eden antrenörler için tam anlamıyla bir sürpriz değildi. Muhammed VI Akademisi'nde onu yetiştirenlerden biri olan Nasser Larguet, teknik becerilerini övdü ve en çok dikkatini çeken şeyin topla ilk teması olduğunu belirtti.

Fas'ın genç milli takımlarında onunla çalışan Jamal Aït Ben Idir de büyük potansiyelinden söz ederek uzun zamandır bu seviyede genç bir Faslı oyuncu görmediğini vurguladı.

Reklam

Aynı görüşü Rennes'teki eski hocası Franck Haise de dile getirdi. Faslı forvetin yeteneklerine olan güvenini gizlemeyen Haise, sahip olduğu üstün hücum özellikleri göz önünde bulundurulduğunda bu kadar gol atmasının kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.

Racing'de ise Zabiri, teknik direktörü José Alberto López'in büyük takdirini kazanıyor. Performansını "inanılmaz" olarak nitelendiren López, oyuncunun etkisinin gol atmakla sınırlı kalmadığını; rakibe pres yapma, takım oyunu ve maçın farklı evrelerinin gerekliliklerini kavrama konularına da yayıldığını vurguladı.

Reklam

Bu parlak performans kısa sürede piyasa değerine de yansıdı. Transfermarkt'a göre Racing Santander'e yaklaşık 10 milyon euro değerle gelen oyuncunun değeri ikiye katlanarak 20 milyon euroya ulaştı.

Gözler Faslı forvetin geleceğine çevrilirken, genç yaşına rağmen gol yollarındaki etkinliğini taktik olgunlukla birleştirebilmesi, şu anki macerasının daha büyük bir futbol projesinin yalnızca başlangıcı olduğunu düşündürüyor.

Reklam

Efsanelerin rakamlarını yakalamaya giden yol hâlâ uzun olabilir. Ancak Zabiri adını şimdiden büyük golcülerin yanına yazdırmayı başardı. Umut vadeden bir keşiften Avrupa kulüpleri arasında rekabeti alevlendirebilecek bir transfer hedefine dönüşen genç forvet, transfer piyasasında beklenen bir yarışın da kapısını araladı.