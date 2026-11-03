Cristiano Ronaldo, tek bir can yakıcı cümleyle Erik ten Hag'a sert yüklendi

Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag'ın sözlerine Piers Morgan'a verdiği yanıtta değindi. FC Twente'nin teknik direktörü, pazar günü Goedemorgen Eredivisie programında Ronaldo'nun "Juventus'tan beri bir hiç olduğunu" söyledi.

Ronaldo ve Ten Hag, Manchester United'da birlikte çalıştı ancak ikilinin ilişkisi iyi gitmedi. Ten Hag sonunda Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı; Portekizli yıldız da kışın Al-Nassr'a transfer oldu.

Ronaldo, o dönemde Piers Morgan'a verdiği iki saatlik röportajda Ten Hag'a sert sözlerle yüklenmişti. Portekizli süper yıldız, Ajax ve FC Utrecht gibi takımları çalıştıran eski teknik direktör tarafından iyi muamele görmediğini söylemişti.

ESPN'in Goedemorgen Eredivisie programında Ten Hag'a yeniden Manchester United'daki dönemi ve Ronaldo'yla ilişkisi soruldu. "Oyuncular ona saygı duydukları için onun adına çalışmak istiyordu ama artık Premier League seviyesinde değildi."

"Aslında Juventus'tan beri bir hiç. Real Madrid bunu çok iyi gördü. Real Madrid'in her zaman çok iyi yaptığı şey bu: kadrosunu yenilemek. Dışarıdan hâlâ ayak uydurabiliyor gibi görünse bile bir oyuncunun ne zaman artık o seviyede olmadığını biliyorlar."

İngiliz gazeteci, Piers Morgan's Football Uncensored'ın son bölümünde Ronaldo'dan bir yanıt istediğini söyledi. CR7'nin cevabı çok şey anlatıyordu.

Morgan'a göre Ronaldo, "Onun hakkında konuşmaya değeceğini düşünmüyorum" yanıtını verdi.