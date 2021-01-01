Cristiano Ronaldo tarih sayfalarını seviyor: Yine gol rekoru kırdı

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun gol atma yarışı Avrupa'nın en büyük beş liginde rakipsiz.

Serie A şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Juventus, Spezia engelini 3 golle geçti ve Alvaro Morata ile Federico Chiesa karşılaşmada gol kaydeden isimler oldu.

Cristiano Ronaldo da İtalyan devinin Spezia karşısında üçüncü golünü kaydederken çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

89. dakikada Bentancur'dan aldığı pası gole çeviren Portekizli yıldız, son 12 sezondaki en iyi golcülerden biri olarak tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo ne başardı?

Spezia karşısında gol şansı bulan Cristiano Ronaldo, Avrupa'nın en büyük 5 liginde son 12 sezonun her birinde en az 20 gol atan tek oyuncu oldu.

Manchester United'da oynadığı son sezonda sadece 18 gol atmasının ardından Portekizli yıldız, Real Madrid ile ilk sezonu olan 2009-10'da harikalar yaratmaya başladı.

36 yaşındaki oyuncu, Madrid'de geçirdiği dokuz sezonun her birinde en az 25 gol attı ve İspanya'daki kupa dolu dönemlerinde de üç kez 40 ve üzeri gol kaydetti.

Serie A'daki ilk iki sezonunda 52 gol kaydeden Ronaldo, Juventus'un kapısından girdiğinden bu yana üretkenliğini sürdürdü.

Spezia'ya karşı bitiş golüyle bu sezon da 20 golü yakaladı.

Juventus Serie A'da bu sezon nasıl?

Juventus'un galibiyeti onları Serie A'da üçüncü sırada, iki Milan devinin arkasında tuttu.

Inter şu anda 56 puanla ligin zirvesinde ve AC Milan'ın 4 puan eksikle arkalarında ikinci sırada yer alıyor.

Juventus, şu anda 49 puanla üçüncü sırada kalırken Atalanta onların sadece üç puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.