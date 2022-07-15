Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 275 milyon euroluk dev teklifi reddetti

Önerilen astronomik maaş bile Portekizli yıldızı Şampiyonlar Ligi hedefinden vazgeçiremedi.

Manchester United'dan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen inanılmaz teklife olumsuz yanıt verdi.

Yıldız forvet, Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle Devler Ligi'nde yer alan bir takıma gitmek istiyor.

Manchester United, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo'yu takımda tutmak istediklerini açıklamıştı. Fakat Ronaldo ailevi sebepleri gerekçe göstererek takımın sezon öncesi hazırlık kampına katılmadı.

Tarihin en çok kazanan oyuncusu olma şansını geri çevirdi

ESPN'in haberine göre; Suudi Arabistan'dan bir takım Cristiano Ronaldo'ya iki yıl için 275 milyon euro teklif etti.

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Manchester United'a da 30 milyon euro bonservis ödenecekti.

PSG ile yeni sözleşme imzalayan Kylian Mbappe'nin yıllık 50 milyon euro maaş alacağı konuşuluyor. Suudiler ise Ronaldo'ya bunun neredeyse üç katını önerdi.

Fakat 37 yaşındaki yıldız kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediği için bu baş döndüren parayı elinin tersiyle itti.

Chelsea yarıştan çekildi

Manchester City'den Raheem Sterling'i transfer eden Chelsea'nin Ronaldo için hamle yapmayacağı belirtiliyor.

Bayern Münih ve Atletico Madrid ise yıldız golcüyü kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Geçen sezon Premier Lig'de 30 maçta 18 gol atan Ronaldo buna karşın takımın ligi altıncı sırada bitirmesine engel olamamıştı.