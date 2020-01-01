Cristiano Ronaldo sosyal medyaya damga vurdu

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, futbolcular arasındaki sosyal medya rekabetinde açık ara zirvede yer almaya devam ediyor.

Yeşil sahalardaki başarısını sosyal medyaya taşıyan yıldız futbolcular arasında , her yıl olduğu gibi bu sene de hayran sayısında büyük artış yaşadı.

Geçen yılın nisan ayında sosyal paylaşım sitelerinde 361 milyona yakın hayranı bulunan 35 yaşındaki futbolcu, bu sene bu sayıyı 422 milyonun üstüne çıkardı.

Instagram hesabında büyük artış

Son dönemlerin sosyal medyadaki en popüler sporcusu Cristiano Ronaldo, en büyük çıkışı Instagram'da yaşadı.

Daha fazla takım

Instagram'daki takipçi sayısını 162 milyondan 213 milyona çıkaran Ronaldo, rakiplerine büyük fark attı.

Twitter'daki hayran sayısını 77 milyondan 83 milyona çıkaran Ronaldo'nun Facebook'taki takipçi rakamı ise 122 milyondan 126 milyona yükseldi.

Ünlüleri geride bıraktı

Ronaldo, Facebook ve Instagram'da en çok takip edilen kişi unvanlarını korudu.

Portekizli futbolcu, 126 milyon takipçi sayısıyla zirvede yer aldığı Facebook'ta Kolombiyalı şarkıcı Shakira (99 milyon), 'li aktör Vin Diesel (94 milyon) ve yine aynı ülkenin rap müzisyeni Eminem'i (82 milyon) geçmeyi başardı.

Instagram'da 213 milyon takipçi sayısı ise Ronaldo'yu ABD'li şarkıcılar Ariana Grande (181 milyon), Selena Gomez (173 milyon) ve ABD'li aktör Dwayne Johnson'ın (179 milyon) önünde tuttu.

Neymar'ın takipçi kitlesi 242 milyon

ekibi 'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, Ronaldo'nun ardından sosyal medyada en fazla takipçiye sahip futbolcu oldu.

Neymar, Instagram'da 137 milyon, Facebook'ta 59 milyon, Twitter'da 46 milyon olmak üzere 242 milyonluk takipçi sayısıyla ön plana çıktı.

Ronaldo, Messi'nin iki katına yaklaştı

'nın kaptanı Arjantinli yıldız , sosyal medyadaki 241 milyonluk hayran kitlesiyle yeşil sahalardaki en büyük rakibi Ronaldo'nun çok gerisinde kaldı.

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Twitter hesabı olmayan Messi'nin Instagram'da 148 milyon, Facebook'ta 93 milyon takipçisi bulunuyor.

Süper Lig'de Falcao farkı

'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, toplamda 42 milyon (Twitter'da 17 milyon, Instagram'da 13 milyon, Facebook'ta 12 milyon) takipçiyle rakiplerine fark atarak Süper Lig'in sosyal medyadaki en popüler yüzü olarak öne çıktı.

Fraport TAV 'dan Alman golcü Lukas Podolski 14 milyonun üzerinde, Beşiktaş'tan Ganalı Kevin-Prince Boateng yaklaşık 7 milyon, 'dan Portekizli Ricardo Quaresma 6, Galatasaray'dan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ise 5 milyona yakın takipçiyle ligin diğer popüler futbolcuları olarak dikkati çekti.