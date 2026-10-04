Cristiano Ronaldo sorulan Zinédine Zidane: “Oyunculara her zaman büyük saygı duydum, ama...”

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo'nun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Portekizli süper yıldız bu hafta milli takımdan erken ayrıldı ve son milli maçını oynamış olabilir. Zidane, pazar günü basın toplantısında, Real Madrid'de birlikte geçirdikleri dönemde büyük başarılar yaşadığı eski öğrencisine övgü dolu sözler söyledi.

Ronaldo, çalkantılı bir haftanın ardından ayrıldı. Forvet oyuncusu, Norveç karşısında süre alamadığı için mutlu değildi ve ardından durum tırmandı. Danimarka maçından bir gün önce teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında Ronaldo'yu ya da herhangi bir oyuncuyu, statüsü nedeniyle ilk 11'e koyma veya sonradan oyuna alıp süre verme konusunda hiçbir baskı hissetmediğini söyledi.

Bunun üzerine Ronaldo özel jetiyle ayrılma kararı aldı ve böylece son milli maçını oynamış olabilir; ancak bu konuda henüz resmî bir açıklama yapılmadı ve Portekiz Futbol Federasyonu'nun, kaptanın milli takımdaki görkemli kariyerinin (234 maç, 146 gol, 1 Avrupa Şampiyonası, 2 Uluslar Ligi) buruk bir şekilde sona ermemesi için çaba gösterdiği belirtiliyor.

Her halükârda şubatta 42 yaşına girecek olan Ronaldo'nun kariyerinin sonu yaklaşıyor. Açık ara en fazla kupasını Real Madrid'de kazandı. Orada dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanması da bunlar arasında yer alıyor. Bu dört Avrupa şampiyonluğunun üçünü Zidane teknik direktörken kazandı (2016, 2017, 2018).

"İnanılmaz şeyler kazanmama yardım etti" diyor Zidane, Belçika maçı öncesinde. "Bence onun muhteşem kariyerini, başardıklarını takdir etmeliyiz; yaptıkları sıra dışı. Onu çalıştırma şansına sahip oldum. Cristiano'nun önünde şapka çıkarılır!"

"Her zaman tüm oyunculara büyük saygı duydum ama birlikte çalıştıklarıma, özellikle de bize çok fazla kupa kazandıran Cristiano'ya daha da fazla", diyen Zidane, Ronaldo ile ayrıca bir kez de İspanya şampiyonluğu yaşadı (2017).

Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'yı 2-4 mağlup etti. Şimdi ise bu pazar Porto'da Norveç ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Ronaldo kadrodayken Portekiz bu dönemdeki ilk iki milli maçını da Norveç (1-2) ve Galler (1-0) karşısında kazanmıştı. Zidane'ın Fransa'sı ise grubunda, Belçika (0-1) ve Türkiye (0-1) galibiyetlerinin ardından İtalya beraberliğiyle (1-1) yedi puana sahip.



