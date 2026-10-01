Rio Ferdinand ve Piers Morgan, Cristiano Ronaldo’ya sahip çıktı. 41 yaşındaki yıldız, çarşamba günü teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı bir anlaşmazlığın ardından Portekiz Milli Takımı’ndan ayrıldı ve son milli maçına çıkmış gibi görünüyor, ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ronaldo, Norveç karşısında süre almadı ve bundan memnun kalmadı. Golcü oyuncu maçın ardından deplasmana gelen taraftarlara teşekkür etmedi ve perşembe akşamı Danimarka’ya karşı oynanacak bir sonraki maç öncesinde çarşamba günü antrenmana da çıkmadı.

Jesus, basın toplantısında ilk 11’ini belirlerken statüye kesinlikle bakmadığını ve Ronaldo’yu, Oslo’daki maçta olduğu gibi, hiçbir sorun yaşamadan karşılaşma boyunca kulübede tutabileceğini vurguladı. Bunun üzerine Ronaldo, Portekiz’in kampından ayrıldı.

Perşembe günü CR7’nin ikonik 7 numaralı formasının doğrudan başka birine verileceğine dair ilk haberler çıktı. Artık Rafael Leão’nun perşembe akşamı Kopenhag’da 7 numarayla oynayacağı ve kaptanlık bandını Bruno Fernandes’in takacağı resmen netlik kazandı.

"Eğer doğruysa iğrenç", diye yazdı daha önce Ronaldo ile birkaç özel röportaj yapan gazeteci Pies Morgan, 7 numarayla ilgili haber resmi olarak doğrulanmadan önce. "Cristiano’nun Portekiz için yaptıklarından sonra... Ona neden böyle davranıyorlar?"

"Dün babasının doğum günüydü ve babasının öldüğü günün ertesi günü ülkesi için oynamıştı. En büyük oyuncularına yönelik bu şoke edici küçümsemeyi görmek utanç verici", dedi Morgan.

Haberin resmen doğrulanmasının ardından Morgan, X’te bir kez daha paylaşım yaptı. "Ne kadar kibirli bir herif!" diyerek teknik direktörü hedef aldı. "Jesus, Portekiz için oynayacak kadar hiçbir zaman iyi değildi, şimdi ise Portekiz’in en büyük oyuncusu Cristiano’yu küçümsemekten keyif alıyor."

Ronaldo ile yıllarca Manchester United’da birlikte oynayan Rio Ferdinand da Al-Nassr forvetinin daha fazla saygıyı hak ettiğini düşünüyor. "Cristiano Ronaldo’dan önce Portekiz neredeydi? Ne başardılar ki? Turnuvalara katılabildiler mi? Bir şey kazanmayı geçtim."

Portekiz, Dünya Kupası’na toplam dokuz kez katılma hakkı kazandı. Bu katılımların altısı, Ronaldo’nun Ağustos 2003’teki debutunun ardından geldi. Güney Avrupa ekibi ayrıca 2002’de (grup aşaması), 1986’da (grup aşaması) ve Eusébio’nun takımı üçüncülüğe taşıdığı 1966’da da turnuvada yer aldı.

Portekiz, Avrupa Şampiyonası finallerine de dokuz kez katıldı ve burada da ülkenin Ronaldo’nun debutundan sonra altı, ondan önce ise üç kez finallere kaldığı görülüyor: 2000’de (yarı final), 1996’da (çeyrek final) ve 1984’te (yarı final). Portekiz ayrıca Ronaldo ile ilk kupalarını da kazandı: bir Avrupa Şampiyonası (2016) ve iki kez Uluslar Ligi (2019, 2025).

"Beni rahatsız eden şey, birçok insanın onu son üç, dört yılına göre değerlendirmesi", diye devam etti Ferdinand. "Kendi yaşındaki biri için hâlâ inanılmaz istatistikler ortaya koyuyor. Hangi lig olduğu önemli değil, bunlar hâlâ harika rakamlar."

"Bence birçok insanın biraz geçmişe dönmesi gerekiyor... Juventus dönemine bakın, orada neler yaptığına. Real Madrid dönemine. Ve Manchester United dönemine. Sanki üç kariyeri tek bir kariyere sığdırmış gibi. Dünya çapında üç kariyer", diyerek sözlerini noktaladı Ferdinand.



